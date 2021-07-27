بمشاركة 250 عارضا.. نرصد أهم أهداف معرض «ديارنا»

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه يتم التعاون مع كافة المحافظين على مستوى الجمهورية لتشجيع صغار المنتجين، في إطار برنامج «فرصة» للتأهيل لسوق العمل ودعم المشروعات متناهية الصغر، والمساعدة في تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية، تنفيذًا لأهداف برنامج الأسر المنتجة "ديارنا" ومراكز التكوين المهني التي تقوم على تدريب صغار الصناع.

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أن المعرض يقام وفقاً للإجراءات الاحترازية وطبقاً لتعليمات وزارة الصحة وبشراكة استراتيجية مع جمعية الهلال الأحمر المصري في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا، لضمان تجربة تسوق آمنة لكل من العملاء والعارضين.

ونرصد من خلال السطور التالية أهم أهداف معرض ديارنا للأثاث والمفروشات بمارينا:-

- توجيهات رئيس الجمهورية بتشجيع المنتجات الحرفية والمشروعات متناهية الصغر.

- إقامة معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بمختلف محافظات الجمهورية.

- يجرى تنظيم المعرض بمارينا لمدة شهر لفتح منافذ بيع جديدة وتقديم منتجات حرفية للمصطافين.

- يشارك في المعرض 250 عارضًا يساندهم حوالي أكثر من 3000 منتج.

- استخدام الخامات الحرفية المصرية والصديقة للبيئة.

- يقام معرض ديارنا بعدد من الدول العربية في مقدمتها السعودية والإمارات.

- نحرص على الاستماع للعارضين بهدف تسهيل الإجراءات لإنتاجهم وتسويق منتجاتهم

- الشكر والتقدير للهلال الأحمر المصري المشارك في توفير الإجراءات الاحترازية والتعقيم في كافة فعاليات الوزارة.

- الوزارة تشجع صغار المنتجين على الدفع الإلكتروني والشمول المالي.

- بدأنا سلسلة تدريبات سيدات تكافل وكرامة وسيدات المناطق الجديدة على الحرف اليدوية والتراثية.

وتتضمن المعروضات المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة والتي تضم المنسوجات والمفروشات الأرابيسك والإكسسوارات المنزلية والكوروشيه والنحاس والفضة والألباستر، وغيرها من المنتجات التي تتلاءم مع موسم الصيف واحتياجات المصايف والمصيفين والمنتجات الشبابية.