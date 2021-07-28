الأربعاء 28 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

كارمن بصيبص تكشف موعد عرض الموسم الثالث من «عروس بيروت»

كارمن بصيبص
كارمن بصيبص

كشفت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص عن قرب انتهاء تحضيرات الجزء الثالث من مسلسل "عروس بيروت"، حيث تواصل حاليًا تحضيرات الموسم الثالث مع باقي أبطال وصناع المسلسل. 

وقالت كارمن بصيبص، في تصريحات لـ"الدستور"، إنها تواصل حاليًا التحضيرات، فمن المقرر انطلاق التصوير نهاية الشهر المقبل، على أن يتم عرضه للجمهور مع نهاية العام الجاري.

وعبرت كارمن بصيبص عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه المسلسل في الوطن العربي، مؤكدة أنهم كصناع للمسلسل لم يتوقعوا هذا النجاح الجماهيري الكبير للعمل. 

وتواجدت كارمن مؤخرًا في مصر لحضور العرض الخاص لفيلم "العارف" الذي تشارك في بطولته بجانب الفنان أحمد عز وأحمد فهمي، حيث أكدت أنها حرصت على التواجد والاحتفال بالفيلم مع باقي أبطاله وصناعه في مصر، وعبرت عن سعادتها الشديدة بأن تكون أولي تجاربها في السينما المصرية بفيلم ضخم مثل "العارف". 

تفاصيل شخصية كارمن بصيبص في فيلم “العارف” 

وظهرت كارمن بصيبص، بدور "مايا" في فيلم “العارف”، وهى فتاة تعمل هاكر، وتميزت خلال هذا الدور بإتقانها أداء بعض الحركات القتالية التي يستوجبها الفيلم كونه ينتمى إلى الأكشن، كما أن الشخصية تحمل غموضا حيرت به الجمهور حول انتمائها.

قصة مسلسل عروس بيروت 

ويناقش مسلسل "عروس بيروت" قضايا بشكل محترف ومميز وأبرزها قضية "الزواج" وتداخل الأهل في اختيارات أولادهم، والمسلسل تأليف نادين جابر وبلال شحادات، وشارك في بطولته، بجانب ظافر العابدين، وعدد من نجوم الفن منهم، تقلا شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، وجاد أبوعلي، ومرام علي، وماري تيريز معلوف، ورانيا سلوان، ونور علي، وعلاء علاء الدين، وأيمن عبدالسلام، وفايق عرقسوسي، ولينا حوارنة، وسامي أبوحمدان، جينيفر عازار، وفادي إبراهيم.

كارمن بصيبص عروس بيروت العارف أحمد عز الجزء الثالث عروس بيروت

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