ننشر التحريات في اتهام سيدتين بالتسبب في فقد بصر صديقتهما في المعادي

تستكمل «الدستور» نشر التفاصيل الكاملة حول اتهام سيدتين بضرب صديقتهما وإحداث عاهة مستديمة لها تسببت في فقدها العين اليسرى بسبب خلاف على فلوس الجمعية بمنطقة المعادي.

وفي هذا التقرير نستعرض تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كما جاء بأقوال معاون مباحث قسم شرطة المعادي بأن تحرياته السرية توصلت لصحة الواقعة من نشوب مشاجرة فيما بين الشاهدة الأولي" المجني عليها وبين المتهمة الثانية على اثرها قامت المتهمة الاولي بالتعدي عليها بالضرب مستخدما في ذلك سلاح ابيض عصا خشبة استقرت الأولي على الحاجب الأيسر والثانية أصابت العين اليسري و عزا قصد هما التعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها.

وجاء بأقوال "م.س"، مدير مخازن خلال تحقيقات النيابة العامة، بانه ورد إليه اتصالا هاتفيا مفاده شد ومشاجرة بين المجني عليها والمتهمتين وباستبيانه للأمر تبين حدوث مشادة كلامية فيما بين الطرفين على أثرها قامت المتهمة الأولى بالتعدي بالضرب على الشاهدة الأولى استقرت في العين اليسرى.

كما جاء بأقوال - سائق – بأنه حال مباشرته لمهام عمله بالحانوت الكائن أسفل العقار محل الواقعة تناهى إلى مسامعه مشاجرة بين المجني عليها والمتهمة الثانية وباستبيانه للأمر أبصر المتهمة الأولى حال إحرازها لسلاح أبيض «عصا خشبية» متعدية على المجني عليها فأحدثت إصابتها بالعين اليسرى حال إمساك المتهمة الأولى للمجني عليها.

أقوال المجني عليها

وجاء بأقوال "ن. ع" - 49 سنة - ربة منزل - بأنها توجهت إلى حيث تقطن المتهمة الثانية لتحصل منها على مبلغ مالي لوجود جمعية مالية فيما بينهما فحدثت مشادة كلامية فيما بينهما على أثرها حضرت المتهمة الأولى وتحصلت على عصا خشبية وقامت بالتعدي عليها بالضرب مرتين الأولى استقرت أعلى الحاجب الأيسر والثانية أصابت العين اليسرى حال قيام المتهمة الثانية بالإمساك بها وشل مقاومتها وعزا قصدهما التعدي بالضرب وإحداث الإصابة.