«مستثمري العاشر» يشيد بدور الحكومة في حل مشاكل المستثمرين

أكد د.سمير عارف، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن جهاز المدينة يعمل على قدم وساق في حل التحديات التي تواجه البنية التحتية والطرق بالمنطقة.

أضاف عارف، لـ"الدستور"، أن الوضع بالمناطق الصناعية تغير تمامًا إلى الأفضل في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته واهتمامهم الكبير بالمستثمر المحلي، إضافة إلى حل التحديات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال.

ولفت رئيس جمعية مستثمري العاشر إلى أن الجمعية حريصة علي عقد اللقاءات المستمرة مع قيادات المدينة، إضافة إلى عقد لقاء شهري مع محافظ الشرقية، بحضور عدد من أعضاء جمعيات المستثمرين بالمحافظة.

وتابع أن التحديات التي كانت تواجه المستثمرين بالمنطقة استطاعت الحكومة التغلب عليها وحلها مع المستثمرين، مشيرًا ان المشاكل التي تواجه المستثمرين هي تخص القوانين والتشريعات فقط والآن يتم حلها مع أعضاء مجلس النواب بالبرلمان.