تعرف على قائمة أفلام السينما خلال شهر أغسطس

تستقبل دور العرض السينمائي عددا من الأعمال السينمائية الجديدة خلال شهر أغسطس المقبل وذلك بعد الرواج الذي تم خلال الفترة الماضية بعرض عدد من الأعمال التي حققت نجاحا جماهيريا وإيرادات كبيرة، مثل فيلم "العارف" و"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" و"مش انا"، ونستعرض أهم الأعمال التي ينتظرها الجمهور خلال شهر أغسطس.

ـ موسى.. أول فيلم روبوت مصري

قرر صناع فيلم "موسي طرحه بدور العرض السينمائي يوم 11 أغسطس المقبل والفيلم ينتظره شريحة كبيرة من الجمهور وذلك لأن فكرته جديدة ومختلفة على السينما المصرية حيث يقدم الفيلم قصة أول روبوت مصري من خلال قصة طالب في كلية الهندسة يخترع روبوت ليساعده في أمور حياته، والفيلم بطولة كريم محمود عبدالعزيز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وسارة الشامي ومحمد جمعة وإخراج بيتر ميمي.

ـ الإنس والنمس..عودة هنيدي بالفنتازيا

بعد غياب 4 سنوات عن السينما يعود الفنان محمد هنيدي بفيلم "الإنس والنمس" الذي يتعاون فيه مع منة شلبي وتأليف وإخراج شريف عرفة، ويتناول الفيلم في إطار كوميدي فنتازي قصة شاب فقير يعمل في وظيفة حكومية يتعرض للوقوع في مشاكل وعقبات بسبب مهنة والده وفي الوقت ذاته يتعلق بحب صديقته التي تحاول مساعدته في حل مشاكله، وحددت الشركة المنتجة للفيلم يوم 4 أغسطس المقبل لطرح الفيلم.

ـ قصة 200 جنيه.. يرصد طبقات المجتمع

قرر صناع فيلم "قصة 200 جنيه" طرحه بدور العرض السينمائي يوم 18 أغسطس المقبل وذلك بعد انتهاء تصوير الفليم يرصد طبقات المجتمع المختلفة من خلال 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى وأبرزهم إسعاد يونس وأحمد رزق ونيللي كريم وهاني رمزي.

ـ العنكبوت.. عودة السقا مع منى زكي

قرر الفنان أحمد السقا طرح فيلم العنكبوت بدور العرض السينمائي خلال شهر أغسطس المقبل وذلك بعد الرواج الذي حدث مؤخراً وتحقيق العديد من الأعمال إيرادات كبيرة، ويشهد هذا الفيلم عودة التعاونات الفنية بين السقا ومنى وزكي مرة أخرى ويشارك معهم في البطولة كل من ظافر العابدين ومحمد لطفي وأحمد فؤاد سليم ومن تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.