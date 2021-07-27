تفاصيل اعترافات «فتاة الهوهوز» أمام النيابة.. وصديقها: «بنقسم الأرباح»

استمع المستشار عمر سليم، رئيس نيابة غرب الاسكندرية الكلية، إلى أقوال المتهمة "ي" والمعروفة إعلاميًا بـ"فتاة الهوهوز" وتمت مواجهتها بمقاطع الفيديو المرفقة بالمحضر والتى لم تنكرها.

اعترافات "فتاة الهوهوز"

واعترفت بقيامها بتصوير المقاطع بواسطة صديقها وبثها على حسابها الشخصى المعنون بـ"كائن الهوهوز" على موقع "تيك توك" بهدف التربح، ونفت التهم المنسوبة إليها من التحريض على الفسق أو الإخلال بقيم المجتمع.

واستمعت النيابة إلى أقوال صديقها الذي يصغرها بـ10 سنوات والذى قرر فى التحقيقات أنه كان يصور المتهمة الأولى بهدف بث مقاطع الفيديو واقتسام الأرباح فيما بينهما.

كانت النيابة العامة قررت حبس المتهمة فتاة التيك توك المعروفة بـ"كائن الهوهوز" وصديقها 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على الفسق والإخلال بآداب المجتمع، وسوء استخدام وسائل الاتصال والإنترنت، بث فيديوهات خادشة للحياء بهدف التربح، سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، كما قررت النيابة التحفظ على هواتف المتهمين المحمولة وإرسالها إلى الأدلة الجنائية وكذا التحفظ على "فيزا" البنك الخاصة بالمتهمة الأولى لفحصها.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من القبض على فتاة التيك توك المعروفة بـ"كائن الهوهوز"، وصديقها أثناء اختبائهما، على خلفية البلاغات المقدمة ضدهما بنشر فيديوهات خادشة للحياء.

واستمع رئيس النيابة الى ضابط مباحث الآداب والذي أدلى بشهادته حول المحضر المحرر بمعرفته وقدم الى النيابة العامة حرز القضية الذي يحتوي على مقاطع الفيديو المسجلة بمعرفة المتهمين، فضلًا عن هاتفين محمولين يخصان المتهمة الأولى وهاتف يخص المتهم الثانى.

كان قد تقدم المحامي أشرف فرحات، ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد فتاة كائن الهوهوز وزوجها لنشرهم مقاطع فيديو منافية للآداب العامة.

وأضاف المحامي في بلاغه الذي حمل رقم 85101 عرائض المكتب الفني للنائب، أن الفتاة وصديقها قاما بتصوير فيديوهات في أوضاع مخلة وبها ألفاظ وإيحاءات جنسية.

وأكد البلاغ العام أنهما لم يكتفيا بذلك بل حللا ما حرمه المولى - عز وجل - في فيديوهاتهما ونالا من أهل الصعيد في إهانة واضحة لهم.

وتبين من التحريات أن المتهمة تحمل اسم "ياسمين" أم لطفلين، ومُطلقة منذ شهر تقريبًا، وأضافت المعلومات أن من يظهر معها في الفيديوهات ليس زوجها بل شخص آخر ادعى ذلك لمشاركتها في تحقيق أرباح قناتها على "تيك توك".