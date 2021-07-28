المنشآت الفندقية بالساحل الشمالى  تنجح فى جذب سائحى السعودية والإمارات

المصريين يمثلون النصيب الاكبر

قال هيثم نصار، عضو غرفة المنشآت الفندقية، إن الساحل الشمالي سحبت البساط من مدينتي الغردقة وشرم الشيخ خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن نسب الإشغالات في الساحل الشمالي وصلت إلى النسبة التي أقرتها الدولة وهي ٧٠٪؜، في الوقت نفسة أصبحت فنادق الساحل الشمالي "كاملة العدد"، بالإضافة إلى أن الإدارة في الشواطئ المختلفة ألغت بعض الحجوزات بسبب امتلاء جميع الغرف ومد أيام الإقامة.

وأشار «نصار» إلى أن الإشغالات أغلبها للمصريين، بالإضافة إلى تواجد نسبة كبيرة لمواطني دولتي السعودية والإمارات العربية المتحدةً، خاصة بعد أن نجحت الإدارة في أن تستقطب العائلات الخليجية خلال فترة الإجازات.

يشار إلى أن الجهود التي قامت بها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما تم من إجراءات كبيرة في تأمين المطارات وعمليات الإحلال والتجديد بالمنتجعات السياحية، والسيطرة على وباء كورونا وتطعيم العاملين بالقطاع، وما تم من إنجازات ومشروعات في قطاع السياحة مثل الاكتشافات الأثرية وموكب المومياوات الملكية وقرب افتتاح المتحف المصري الكبير، تؤكد أن مصر تتمتع بالأمن والأمان والاستقرار، خاصة أن الموسم الصيفي الحالي سيشهد طفرة في السياحة الوافدة لمصر وينشط القطاع الذي عاني لسنوات كثيرة جراء الأحداث المتلاحقة وآخرها أزمة كورونا العالمية.

ونجحت مجهودات الدولة في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في المطارات والفنادق المصرية إلى ارتفاع نسب الإشغالات خلال عيد الأضحى لتتجاوز نسبة ٧٠٪؜، وهي النسبة التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا.