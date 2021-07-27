حملة موسعة لرفع تشوينات ومخازن الخردة بقرى كفر البطيخ في دمياط

نفذت إدارة المتابعة والتفتيش المالى والإدارى بمحافظة دمياط، اليوم الثلاثاء، حملة موسعة استمرت على مدار يومين تم خلالها الدفع بالمعدات اللازمة من ديوان عام المحافظة، حيث تم إزالة عدد ٦ مخازن وتشوينات الخردة بقرى كفر البطيخ بإجمالى ٦٠ طن تقريبا ونقلهم إلى مصنع تدوير القمامة بأبو جريدة بمركز فارسكور، تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الصادرة خلال الجولة التى أجرتها أمس الاثنين، بإزالة جميع تشوينات ومخازن الخردة بنطاق قرى مركز كفر البطيخ والتصدي لجميع المخالفات التى تلاحظ وجودها بمناطق مختلفة بمركز كفر سعد.

كما تم خلال الحملة أيضاً إزالة جميع المخالفات الواقعة بنطاق قرية الوسطانى بمركز كفر سعد وذلك لحوالى ٤٠ مظلة وإعلانات مخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، جولة افتتاحية، لموقفى سيارات الأجرة بمنطقتى شطا وعزب النهضة المنشأين مؤخرًا ضمن مخطط المحافظة لإقامة مواقف حضارية وتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بإنشاء مواقف خارج الكتلة السكنية، حيث رافقها خلالها اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

وافتتحت "محافظ دمياط" موقف سيارات الأجرة بشطا والذى سيتم نقل مواقف المحافظات اليه "القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية والسويس"، ويقع الموقف على مساحة ٣٥٠٠ متر مربع ويسع ما يقرب من ١٥٠ سيارة، كما تم تنفيذه وفقاً لأعلى المعايير، حيث يتضمن ساحات لانتظار السيارات مجهزة بمظلات ومسجد وكافيتريا ودورتي مياه للسيدات والرجال ومقر إدارى، كما تم إنشاء شبكة متكاملة لصرف مياه الأمطار بالموقف ورصفه بالبلاطات الخرسانية وإنارته.

وخلال افتتاحها لموقف سيارات الأجرة بعزب النهضة الذى يقع على مساحة ١ فدان وسيتم نقل بعض المواقف الداخلية والخارجية إليه "فارسكور، الروضة، الزرقا، المنصورة شرق والمنزلة"، ذكرت "المحافظ" أن المحافظة قد نجحت فى استرداد أرض الموقف بعد إزالة التعديات التى كانت عليها، وتنفيذ المشروع وفقاً لأعلى المعايير، حيث أشارت إلى أن الموقف الجديد يسع ١٨٦ سيارة ويتضمن ساحات لانتظار السيارات مجهزة بمظلات من الجمالون وبالوعات صرف مياه الأمطار ودورتي مياه للسيدات والرجال وكافيتريا، كما تم رصفه وتخطيطه وإنارته.

ووجهت "المحافظ" تعليماتها إلى إدارة المواقف بوضع لافتة واضحة على واجهتي الموقفين تتضمن خطوط السيارات بهما وتوفير عمالة للقيام بأعمال النظافة الدورية، موجهة بتقديم تقرير يتضمن مقترحات تزويد الموقفين ببوابات إلكترونية و أنظمة مراقبة.