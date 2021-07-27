محافظ أسوان يهنئ الطالبتين الأولتين على الجمهورية في الدبلومات الفنية

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة لكل من الطالبة ندى حربى حسن بمدرسة أبو الفضل سرور (سكرتارية طبية) والتى حصلت على الدرجات النهائية والمركز الأول على مستوى الجمهورية فى دبلوم المدارس الثانوية التجارية للتعليم والتدريب المزدوج، وأيضاً الطالبة نوال عرفة عبد العال التى حصلت على المركز الأول مكرر بمجموع ٦٩٢ درجة.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن حصول طالبات أسوان على هذا المركز المتقدم لم يأت من فراغ ولكنه كان نتيجة جهود مكثفة لكافة عناصر المنظومة التعليمية على مدار العام الدراسي، مشيداً أيضاً بدور أسر المتفوقين بإعتبارهم الركيزة الأساسية لرعاية أبنائهم وبذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لهم لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية المختلفة ليصبحوا فى طليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به.

جدير بالذكر أن حاورت '' الدستور'' الطالبة ندى حربي حسن، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية، بمجموع 692 درجة، بنسبة 98.86%.

تقيم الطالبة ندى، الأولى على مستوى الجمهورية، بقرية حاجر الميتمية بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، برفقة أسرتها المكونة من 4 أفراد، وهم والديها، و2 شقيقات أخريات.

ومن ناحيتها قالت الطالبة ندي حربي حسن، إنها علمت بخبر النتيجة وأنها احتلت المركز الأول على مستوى الجمهورية، من خلال اتصال هاتفي جاء على هاتف والدها من وكيل وزارة التربية والتعليم أخبره بهذه المفاجأة السعيدة، التي لم يكن جميعهم يتوقعوها أو تخطر على بالهم.

وقالت لـ"الدستور": "أنا كنت متوقعة أجيب مجموع كويس، ولكن ربنا كرمني بحاجة أكتر ما كنت متوقعاها، توقعت الأولى على المحافظة مش الجمهوريه كلها، أنا لسه لحد دلوقتي مش مصدقة الخبر، وسعيدة خالص، كفاية فرحة أبويا وأمي بيا".

وأوضحت، أن تركيزها خلال الفترة القادمة على التحاقها بوظيفة جيدة، وأنها لم تكن تعلم الكليات التي من الممكن أن تكون متاحة لها، ولكنها تريد الالتحاق بمعهد فني صحي، نظرًا لأن بعد الانتهاء من سنوات الدراسة المقررة، تلتحق بالوظيفة مباشرة.

وبخصوص الأوقات التي كانت تخصصها لاستذكار دروسها، قالت إنها كانت تستذكر دروسها، لساعات طويلة من اليوم، تستغرق اليوم بأكمله، وكانت تحرص دائمًا على التواجد بغرفتها طوال وقت الاستذكار بغرفتها وبمفردها، لافتة إلى أنها كانت تعتمد في الاستذكار على الكتب المدرسية فقط، حتى أن كان هناك كتاب لم يكن لديها، قامت بتصويره لتستعد للامتحانات جيدًا، وكانت لا تعتمد على الدروس الخصوصية نهائيًا كما أنها نظرًا لجائحة كورونا كانت تذهب للمدرسة بعض الأيام فقط، ولكنها كان لديها إصرار وعزيمة للنجاح.

وقال حربي حسن، والدها، وكيل مدرسة الزهراء الإعدادية بمركز إدفو، إن خبر حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية نهائيًا وكان الخبر بمثابة مفاجأه سارة لهم، قائلاً: "فجأة كده حاسين أن بيتنا من الفرحة طاير في الهوا"، وأنه ورد له الاتصال الهاتفي ليخبره بهذا الخبر من وكيل وزارة التربية والتعليم.

وعبر قائلاً: "إحنا مصدقناش إنه بجد من فرحتنا بالخبر، رجعنا اتصالنا بالرقم تاني، قالي الكلام ده بجد ومحدش بيضحك عليكم، وانا وكيل وزارة التربية والتعليم، وكلم بنتي كمان".

وأضاف لـ"الدستور"، أنه ووالدتها أن تحتل ابنته مركز على مستوى الجمهورية، وأنهم كانوا يشجعوها على المذاكرة من خلال توفير مناخ هادئ لها أثناء فترة المذاكرة، مشيًرا إلى أنها رفضت أن تلتحق بالدروس الخصوصية نظرًا لبعد مسافة القرية المقيمين بها، وأن ترتيبها بين بناته الكبرى، ولديه 2 فتيات غيرها، بالصفين الأول والثاني الإعدادي.