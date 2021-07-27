الثلاثاء 27 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 6 حالات تعدي علي أراضي زراعية وأملاك دولة بقرى المنيا

إزالة تعديات علي
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بقري المنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا اليوم 6 حالات تعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بقرى صفط الخمار ودمشاو هاشم وطوخ الخيل وقامت بالتحفظ على أدوات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

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إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بقري المنيا

وقال أحمد علي سكرتير الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار، إنه تمت إزالة حالتي تعدي على أرض زراعية اليوم والمخالفة الأولى عبارة عن تعد على أرض زراعية بالبناء بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية على مساحة 100 متر مربع بناحية صفط الخمار وتمت الإزالة في المهد على كامل المسطح وإعادة الشيء لأصله، وتم التحفظ على مواد وأدوات البناء، وتمت الإزالة تحت إشراف سكرتير القرية ومسؤولي التنظيم.

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إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بقري المنيا

وأضاف علي أن المخالفة الثانية عبارة عن تعد على أرض زراعية بالبناء بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية على مساحة 60 مترا بارتفاع 3 أمتار بقرية دمشاو هاشم وتمت الإزالة في المهد على كامل المسطح وإعادة الشيء لأصله.

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إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بقري المنيا

وأوضح عادل عوض رئيس الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل أن الوحدة المحلية تصدت اليوم من خلال تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات، بقرية 8، أسفرت عن إزالة 4 حالات تعدي على أراضي أملاك دولة بمساحة 210 أمتار بالإضافة إلى تنفيذ حملات نظافة ورفع مخلفات وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة بقرى بني حرام.

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إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بقري المنيا

من جانبه أكد اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدات المحلية بقرى مركز المنيا، تواصل حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية اليومية، ومتابعة الحالة العامة للشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية داخل المركز، وذلك لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع والحفاظ علي الرقعة الزراعية.

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إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بقري المنيا
المنيا إزالة حالات تعدي قري صفط الخمار ودمشاو هاشم وطوخ الخيل أراضي زراعية وأملاك دولة اللواء ياسر عبد العزيز

رئيس التحرير

وائل لطفي

أثر النسر

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