حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة المساكن فى بدر

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب بمدينة بدر.

كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات تفيد بقيام عاطلين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة المساكن بأسلوب الكسر بدائرة قسم شرطة بدر.

وبإجراء التحريات الأمنية وبإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وتبين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة السلام ثانى.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (٧) حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" - كائن بمدينة النهضة.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.