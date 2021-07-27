مغذي وسهل الهضم.. طريقة تحضير طبق السلمون بالزعتر

إذا كنت من عشاق المأكولات البحرية، فلا بد أنك جربت مذاق السلمون الرائع ذات يوم، فمذاقه لا يقاوم وسريع التحضير، وغني بالفيتامينات والمعادن المغذية للجسم، كما أن السلمون خفيف في هضمه مقارنة بباقي أنواع الأسماك الأخرى.

هناك نوع واحد من الأسماك يحتل المرتبة الأولى دائمًا، وهو سمك السلمون، وإذا كنت من عشاق الزعتر بالإضافة السلمون فالوصفة التالية سوف تلائمك للغاية.

ونعرض لكم فيما يلي طريقة تحضير السلمون بالزعتر والتي تتميز أيضًا بأسياخ الكوسة الصلصة، إنه طبق مثالي لتناوله علي الفطور ويتمتع بأفضل ما يكون على مائدة الإفطار



مكونات طبق السلمون بالزعتر

_1 ملعقة كبيرة زعتر

_ 1 فص ثوم

_ 1 ليمونة

_1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

_ 260 جرام فيليه سلمون

_ 1 كوسة

_100 جرام زبادي كامل الدسم

_ 25 جرام معجون هريسة

طريقة تحضير طبق السلمون بالزعتر

_ابشري فصوص الثوم لتقديم نكهة الليمون، ثم قطع فيليه السلمون إلى 16 قطعة، وبنفس الطريقة قم بتقيطع الكوسة إلى 16 شريحة.

_احضري وعاء ثم اخلطي فين الزعتر والثوم وأضيفي لهم نصف قشر الليمون، وضعي علي المزيج القليل من زيت الزيتون ثم أضيفي رشة ملح.

_أضيفي السلمون والكوسة معا للخليط السابق واتركيها لتتبيل لمدة ساعة على الأقل.

_ثم قومي بخلط الزبادي مع ما تبقى من قشر الليمون وأضيفي رشة ملح أخري، ثم حركي هذا الخليط معا وضعيه جانبًا.

_جهزي أسياخ وقومي بدهنها قم ضعي السلمون والكوسة على 4 أسياخ.

_ضعي صينية الخبز على نار عالية.

_تطهي أسياخ السلمون لمدة دقيقتين، ثم تُقلب وتُطهى لمدة دقيقتين إضافيتين.

-قدمي هذه الوصفة الرائعة مع الزبادي المهروسة والقليل من الليمون الموضوع بجوارها على الجانب الآخر واستمتعي بطبق رائع على الفطور.