مفاجأة.. بيراميدز يوافق على انتقال رمضان صبحى إلى الزمالك

في مفاجأة غير متوقعة، وافق مسئولو نادي بيراميدز على رحيل النجم رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، والمنتخب الأوليمبي، لصفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لارتداء القميص الأبيض بداية من الموسم المقبل.

ودارت مفاوضات قوية بين ناديي الزمالك وبيراميدز في الفترة الأخيرة لإبرام صفقة تبادلية بين الناديين على أن يكون ضمن تلك الصفقة رمضان صبحي لصفوف الزمالك على سبيل الإعارة.

ولا يمتلك اللاعب أي عرض رسمي وجاد حتى الآن باستثناء عرض الزمالك والذي يعتبر الأكثر جدية في الوقت الحالي.