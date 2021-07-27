الثلاثاء 27 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مفاجأة.. بيراميدز يوافق على انتقال رمضان صبحى إلى الزمالك

جريدة الدستور

في مفاجأة غير متوقعة، وافق مسئولو نادي بيراميدز على رحيل النجم رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، والمنتخب الأوليمبي، لصفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لارتداء القميص الأبيض بداية من الموسم المقبل.

ودارت مفاوضات قوية بين ناديي الزمالك وبيراميدز في الفترة الأخيرة لإبرام صفقة تبادلية بين الناديين على أن يكون ضمن تلك الصفقة رمضان صبحي لصفوف الزمالك على سبيل الإعارة.

ولا يمتلك اللاعب أي عرض رسمي وجاد حتى الآن باستثناء عرض الزمالك والذي يعتبر الأكثر جدية في الوقت الحالي.

التفاصيل..

رئيس التحرير

وائل لطفي

أثر النسر

الأكثر قراءة

موعد فتح الطيران السعودي للمصريين.. أسعار العمرة في الموسم المقبل

حقيقة منح الموظفين إجازة رسمية الخميس المقبل

موعد بدء الدراسة 2021 للمدارس والجامعات

بوابة التعليم الفنى التجارى 2021.. متاح الان الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

3 دبلوم|بوابة التعليم الفني نتائج الامتحانات 2021 للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس للمدارس الصناعية والتجارية والزراعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

منزلة الشاعر الجديد

ماجد حبته

قانون الرى الجديد

د. داليا مجدي عبدالغني

السيسى.. وعودة عصر الازدهار

علي سعدة

الإرهابية والإدارة الأمريكية.. وحقوق الإنسان

يسرى عبيد يكتب: تونس تنتفض ضد الإخوان.. النهاية تقترب

جلال حمام

الشعب التونسى يحطم قيده

القس. رفعت فكرى

كورونا والخرافات الدينية

د. القس صفوت البياضى

مخاطر التلوث البيئى.. ناقوس يرن

صور

مصر بتفرح.. لحظات فوز هداية وسيف فى أوليمبياد طوكيو

رزق وفسحة.. جمال القناطر الخيرية يخطف الأنظار

تحمل رسائل إنسانية.. مراحل تطور أزياء الأميرة ديانا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«888 - أشباح».. لماذا أنشأت إسرائيل وحدة عسكرية سرية جديدة؟

تشديد إسرائيل حصار غزة يوقف 13 مشروعا للبنية التحتية

«الوطنى الفلسطيني»: ما يفعله الاحتلال بالقدس جرائم تستوجب العقاب