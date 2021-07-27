الثلاثاء 27 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس «فتاة الهوهوز» وصديقها 4 أيام بسبب فيديوهات «تيك توك» المخلة

كائن الهوهوز
كائن الهوهوز

قررت جهات التحقيق حبس فتاة «كائن الهوهوز» وصديقها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على الفسق والخروج على قيم المجتمع من خلال بث فيديوهات تتضمن إيحاءات جنسية صريحة.

وواجهت جهات التحقيق «فتاة الهوهوز» وصديقها بـ5 مقاطع فيديو لها تحتوي على إيحاءات جنسية، وعبارات خارجة من شأنها التحريض على الفسق والفجور وممارسة الدعارة، وبينت التحريات أن الفتاة على علاقة غير شرعية مع المتهم الثاني، وأن دوره يتمثل في تصوير فتاة كائن الهوهوز، وبث مقاطع الفيديو على منصة "تيك توك" من أجل تحقيق أرباح مادية من تلك المقاطع المخلة.

واعترفت «فتاة الهوهوز» بتفاصيل جريمتها بأنها كانت تبحث عن تحقيق نسب مشاهدة كبيرة لتدر عليها دخلًا مثلما كانت تفعل حنين حسام ومودة الأدهم، عبر منصات «تيك توك» وعندما عرفت من وسائل الإعلام بتقديم بلاغات ضدها تمكنت من الهروب خشية القبض عليها هي وصديقها، لكن المباحث تمكنت من القبض عليها بعد أيام من هروبها.

وحرزت جهات التحقيق عدد من الفيديوهات وواجهت فتاة الهوهوز وصديقها بمضون ما بداخلها من إيحاءات فاعترفت أثناء جلسة استجوابها بتفاصيل الجريمة وأن هدفها كان البحث عن المال من خلال المشاهدات الكبيرة وأن أغلب الشباب والفتيات يدخلون على الفيديوهات التي تحمل إيحاءات جنسية لذلك قررت عمل تلك الفيديوهات من أجل الشهرة والمال، وأقرت أن صديقها "المتهم الثاني" كانت مهمته تصويرها وأنها كانت على علاقة بها بعد انفصالها عن زوجها منذ فترة زمنية كبيرة.

كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على فتاة كائن الهوهوز بعد عدة أيام من الهروب عقب تقديم بلاغًا ضدها يتهمها بالتحريض على الفسق ونشر فيديوهات تتضمن إيحاءات جنسية، وقررت النيابة العامة سضبطها وإحضارها، ونفذت أجهزة الأمن قرار النيابة العامة ونجحت مباحث مكافحة جرائم الآداب من القبض عليها وصديقها.

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