24 وفاة و4522 إصابة جديدة بكورونا في إيطاليا

أعلنت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4522 إصابة جديدة و24 وفاة بفيروس كورونا، و2418 حالة شفاء خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وأشارت الهيئة - وفقًا لوكالة "أكي" الإيطالية - إلى أن جمالي الإصابات ارتفع إلى 4 ملايين و325 ألفًا و52 حالة، والوفيات إلى 127 ألفًا و995 حالة، والشفاء إلى 4 ملايين و126 ألفًا و741 حالة.

ترتيب إصابات كورونا عالميًا

يذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.