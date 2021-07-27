الثلاثاء 27 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الخارجية الأمريكية» تطالب «ميقاتى» بتشكيل الحكومة اللبنانية سريعًا

رئيس الحكومة المكلف
رئيس الحكومة المكلف

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي إلى تشكيل حكومة سريعًا ومواصلة الإصلاحات.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، نجيب ميقاتي، إجماع كل نواب البرلمان على ضرورة الإسراع في عملية تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال ميقاتي في تصريحات أدلى بها، في ختام المشاورات النيابية غير الملزمة التي عقدها اليوم في مجلس النواب بالعاصمة بيروت: “استمعت خلال الاستشارات إلى آراء النواب ورؤيتهم المستقبلية، وكان هناك إجماع على ضرورة الإسراع في عملية تشكيل الحكومة الجديدة”.

وتابع: “يجب أن نستعيد دور الدولة الغائبة منذ فترة طويلة، فوجود الدولة هو لطمأنة المواطن لكي يشعر بوجود مسئول يرعاه ويسأل عنه، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تحولت فيها الحقوق البديهية أولوية مطالب المواطن وهي العيش الكريم والحصول على الكهرباء والمحروقات والدواء ورغيف الخبز”.

وأضاف أنه “بعد هذا اليوم الطويل مع النواب والكتل، سأطلع رئيس الجمهورية ميشال عون على النتائج والضرورة القصوى في الاستعجال بتشكيل الحكومة”، دون مزيد من التفاصيل.
وذكر ميقاتي أنه سيتردد “باستمرار على القصر الجمهوري في بعبدا (شرق بيروت) لتبادل الرأي مع رئيس البلاد، لكي نصل إلى تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد حث النخبة السياسية في لبنان أمس الإثنين، على تشكيل حكومة دون تأخير بعد ترشيح رجل الأعمال نجيب ميقاتي لرئاسة الوزراء.

وقال الاتحاد في بيان: "من المهم للغاية في الوقت الراهن تشكيل حكومة ذات مصداقية وتخضع للمحاسبة دون تأخير، حكومة قادرة على التصدي للأزمات الاقتصادية والاجتماعية الشديدة التي تواجهها البلاد".

وأضاف البيان: "ندعو الزعماء السياسيين في لبنان للتعاون بما يسمح بتشكيل حكومة تتمتع بالمصداقية والكفاءة على وجه السرعة لما فيه مصلحة الشعب اللبناني".

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وائل لطفي

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