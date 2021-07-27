الثلاثاء 27 يوليو 2021
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محافظات

الاولى على الجمهورية «فني معامل»: «أهدي نجاحي لأسرتي» (فيديو)

الاولى على الجمهورية
الاولى على الجمهورية فني معامل

التقت الدستور الطالبة شهد حنفي محمود عبد الكريم من قرية الهنداو بمركز الداخلة التابعة لمحافظة الوادي الجديد، والأولى على مستوى الجمهورية بالتعليم الفني، فنى معامل للدبلومات الفنية، بمحافظة الوادي الجديد.

وأكدت الطالبة شهد حنفي عبد الكريم الأولى على مستوى الجمهورية بالتعليم الفني، أنها سعيدة جدا بحصولها على المركز الأول على الجمهورية كما أهدت نجاحها لأسرته التي كللت مجهود كبير ودعم مادي ومعنوي خلال فترة الامتحانات، وللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد راعي التعليم على أرض المحافظة.

وأضافت أن دعوات والدها ووالدتها كانت تلاحقها في كل امتحان، مؤكدة أنها كانت تسهر وتجتهد وتذاكر طوال أيام السنة.

وقالت شهد في تصريح لـ"الدستور" إنها كانت تتوقع حصولها على المركز الأول ولكن على المحافظة فقط، وفوجئت بأحد المسؤولين يقول لها عبر الهاتف المحمول "مبروك يا شهد حصولك على المركز الأول على مستوى الجمهورية"، مستطردة: “لم أصدق ما قاله حتى جائني تليفون التهنئة من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والملقب لدينا بالأب الروحي لحبة لأولاده في القطاع التعليمي ككل”.

وقال الحاج حنفي محمود عبد الكريم والد الطالبة "شهد" أنه سعيد جدا بحصول ابنته على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالتعليم الفني، مؤكدا أن التعليم الفني لا يقل أهمية عن الثانوي العام بعد افتتاح أكثر من قسم بالمدارس الفنية والصناعية والزراعية واهتمام الدولة والقيادة السياسية بالتعليم الفني.

وأكد أن ابنته كانت تجتهد وتذاكر وتكافح لساعات طويلة من أجل إثبات الذات وتحقيق حلمها والالتحاق بالجامعة ومن ثم معيدة بالجامعة بإذن الله تعالى، مضيفا أنه حاصل على بكالوريوس زراعة ويعمل بأعمال حرة وله من الأبناء 3 آخرين بجانب شهد وهم محمود وحنين وحبيبة.

 

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التقت الدستور منزل الطالبة الوادي الجديد الاولى مستوى الجمهورية التعليم الفنى

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