الثلاثاء 27 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

يوسف القعيد: ترجمت 3 روايات إلى اللغة الروسية وعقدت ندوات لمناقشتها

يوسف القعيد
يوسف القعيد

قال الكاتب الروائي يوسف القعيد: "ترجمت ثلاثة روايات إلى اللغة الروسية وسافرت إلى الاتحاد السوفيتي السابق وعقدت ندوات لمناقشة هذه الروايات، وقال لي يوسف إدريس إن هناك رسالة دكتوراه عنه بالروسية أنه ربما لم تقدم دراسة باللغة العربية بنفس مستوى هذه الدراسة الروسية، لكن السؤال هنا أين يكمن اهتمامنا بالأدب الروسي الآن .. ففي ظل المناخ الذي ترجمت فيه رواياتي للروسية أو العكس كنا نجد اهتمام شديد من القراء خلال الندوات لكن أين هذا الاهتمام الآن.

وأضاف خلال فعالية "تأثير الأدب الروسي على الأدب المصري والعكس" بالأعلى للثقافة: “ثمة فجوة حقيقية في العلاقات الثقافية بين مصر الراهنة وروسيا الراهنة من ناحية ترجمة الأعمال الأدبية الآن، حتى إن وجدت ترجمات فأنا لا أشعر بوجود هذه الترجمات، نحن حتى الآن نتحدث عن ترجمات لأسماء عاشت سابقا رغم أنهم كتاب عظام .. فلولا تولستوي لم تكن هناك كتابات ملحمية .. لكن الأجداد القدامى لابد أن يكون لهم أسلاف، لابد أن تكون هناك كتابة أدبية في روسية تستلهم منهم وتضيف إليهم .. ربما يتم ترجمتها خارج مصر .. لكن المسألة متروكة لقدر كبير من الصدفة والاختيارات غير المنهجية”.

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يوسف القعيد

وتابع: “أجد حاليا حالة من الهوس لدى المترجمين لما ينشر في الغرب وعندما يقرأ الإنسان النص لا يجد سبب الهوس غير قدرة الغرب على صناعة نجومه وتصديرهم لنا، اشكر أيضا المرحوم سامي الدروبي والجهد الذي قدمه في ترجمة الأدب الروسي لكن لا أجد الآن من يقدم هذا الجهد، الحياة تتغير ولا أحب أن أظهر بشكل الإنسان الماضوي لا يرى في الحاضر ما يمكن أن يساوي هذا لكني للأسف الشديد لا أجد في الترجمة الحالية ما يساوي الجهد المقدم في الماضي سواء من الروسية للعربية والعكس”.

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يوسف القعيد

 

يذكر أن الندوة يشارك فيها كل من الدكتور ديمتري فالنتينوفيتش ميكولسكي- المستعرب الروسي الأستاذ بأكاديمية العلوم الاجتماعية "عبر الفيديو"٬ الكاتب الروائي يوسف القعيد - - الدكتورة سارالي جينزبورج- المستشرقة والباحثة في جامعة نافار معهد الثقافة والمجتمع الروسي "عبر الفيديو"- الدكتورة منى طلبة - أستاذ النقد الأدبى بكلية الآداب جامعة عين شمس.- الدكتور أندري بولونسكي- المؤرخ والشاعر والقاص الروسي - الدكتور أنور إبراهيم - أستاذ الأدب الروسي، ورئيس سلسلة آفاق عالمية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة - الدكتور إيفور سيد - الكاتب والمترجم والعالم في الأنثروبولوجيا ومنسق البرامج الدولية بمعهد الترجمة بموسكو."عبر الفيديو"- الدكتور أوليف ميترو فاتوفيتش - المستشرق والمترجم رئيس اللجنة الخارجية لاتحاد كتاب روسيا "عبر الفيديو".

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يوسف القعيد

وتعقد الأمسية ضمن الفعاليات الثقافية التي تنظمها قطاعات وزارة الثقافة احتفالا باختيار عام ٢٠٢٠-٢٠٢١ عاما للتبادل الإنساني المصري الروسي٬ وتقام الأمسية بقاعة المجلس الأعلى للثقافة؛ وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ كما تبث الأمسية "أونلاين" عبر الصفحة الرسمية أمانة المؤتمرات بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

يوسف القعيد الأديب الكبير يوسف إدريس الأدب الروسي الأدب المصري الأعلي للثقافة

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