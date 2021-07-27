برلماني: موظفو الضبطة القضائية يحررون محاضر بـ200 ألف جنيه

طالب عبدالله لاشين، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بضرورة توجيه موظفي الضبطة القضائية بمختلف الإدارات بوضع القيمة العادلة للمخالفات وعدم تقديرها بشكل جزافي ومبالغ فيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة حسام عوض الله، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير الكهرباء الذي شارك في الاجتماع.

وقال لاشين في طلب الإحاطة الذي وجه لوزير الكهرباء إن موظفي الضبطة القضائية عندما يوقعون المخالفات على المواطنين يحررونها بشكل عشوائي، وهو ما يجعل المواطينن يلجأون للنواب لرفع الظلم الواقع عليهم من ارتفاع مبلغ المخالفة.

أضاف أن النواب بعدما يحصلون علي تأشيرة من رؤساء شركات الكهرباء لفحص المخالفات يجدون مكاتب الفحص مكدسة بالتظلمات، ويستغرق الرد سنة أو أكثر، لافتًا إلى أنه في النهاية بعد تشكيل لجان الفحص يتم تخفيض المخالفة من 200 ألف إلى 30 ألف جنيه.

طالب لاشين وزير الكهرباء بضرورة توجيه الموظفين بكتابة السعر العادل للمخالفة لعدم ارهاق لجان التظلمات ، مشددًا على التنسيق بين أجهزة الضبطة القضائية ومباحث التموين، خاصة أن موظفي الضبطية يقومون بتحرير مخالفات حررتها مباحث الكهرباء ويجد المواطن نفسه مضطر الدفع عن مخالفة واحدة مرتين.

ووجه عضو لجنة الطاقة والبيئة الشكر لوزير الكهرباء ولرئيس مجلس ادارة شركة القناة للكهرباء، بسبب تعاونهم المثمر مع أعضاء البرلمان والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه المواطنين، قائلاً:"الجميع يشكر وزير الكهرباء من أسوان للإسكندرية".