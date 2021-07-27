الثلاثاء 27 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الفيضانات تفسد عطلات البريطانيين الصيفية وتعكر فرحة يوم الحرية

الفيضانات تضرب بريطانيا
الفيضانات تضرب بريطانيا

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن البريطانيين لن يستطيعوا الاستمتاع بفصل الصيف أو الاحتفال بيوم الحرية ورفع قيود فيروس كورونا.
وتابعت أنه من المقرر أن تتعرض منطقة بريتس لتوقف وقد تتدمر بسبب أربعة أيام أخرى من العواصف الرعدية بعد هطول أمطار من المفترض أن تهطل في شهر في يوم واحد.
وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرات صفراء من العواصف الرعدية والأمطار في الأيام التالية بعد أن تسببت الفيضانات في حدوث فوضى في لندن والجنوب، ودمرت المنازل والمستشفيات ومحطات مترو الأنفاق.
وتم تحذير البريطانيين الذين اجتاحتهم الفيضانات للاستعداد لأربعة أيام أخرى من بؤس العواصف مع تعليق عطلة الصيف التي طال انتظارها.
وتم إصدار سلسلة من التحذيرات الجديدة بشأن هطول الأمطار بين الأمس والخميس بعد هطول الأمطار يوم الأحد، كما ستهطل الامطار والسيول على اسكتلندا يوم الخميس.
وتم وضع تحذير من عاصفة رعدية صفراء في معظم أنحاء اسكتلندا لمدة 12 ساعة اعتبارًا من ظهر اليوم بينما وضعت تحذيرات من المطر الأصفر الذي سيتواصل أيضًا طوال يوم الأربعاء والساعات الأولى من صباح يوم الخميس.
وفي الوقت نفسه ، تم إصدار تحذير من الفيضانات - ما يعني "مطلوب اتخاذ إجراء عاجل" - لأجزاء من جزيرة وايت على طول نهر يار الشرقي.
ويخشى من سقوط 100 مم من الأمطار - أقل بقليل من أربع بوصات - على الجزيرة في غضون ساعات قليلة.
كان الجزء الأكثر رطوبة في البلاد يوم الأحد هو سانت جيمس بارك في لندن ، حيث سقط 41.8 ملم من الأمطار.
ويبلغ متوسط ​​هطول الأمطار لشهر يوليو في لندن 45 ملم ، لذلك سقوط كمية من المياه تقدر بتلك التي تسقط علىى مدار شهر في فترة مدتها 24 ساعة فقط.
وقيمة هطول الأمطار اليومية البالغة 41.8 ملم المسجلة في سانت جيمس بارك هي ثاني أكثر أيام شهر يوليو رطوبة في محطة الطقس.
وقد تم إصدار 13 تنبيهًا لمناطق في جميع أنحاء البلاد ، بما في ذلك كينجستون ، وريتشموند ، واندسوورث في لندن ، وبورلوك وير في سومرست.
تم إصدار تحذير آخر من عاصفة صفراء في معظم أنحاء ميدلاندز وشمال إنجلترا بين الساعة 9 صباحًا اليوم والساعة 6 صباحًا يوم الأربعاء.
وتم إجلاء مائة مريض من مستشفى في لندن بعد انقطاع التيار الكهربائي عن مبنى سكني بأكمله أثناء الفيضانات الغزيرة.
وحث مستشفى Whipps Cross في ليتونستون المرضى على استخدام A & Es الأخرى للرعاية العاجلة بعد العواصف الرعدية التي اجتاحت العاصمة بعد ظهر يوم الأحد.
ويقول خبراء الأرصاد إن الطقس الرطب قد يستمر لمدة ثلاثة أسابيع أخرى، حيث تصل درجات الحرارة  إلى مستويات منخفضة في بعض المناطق.
وفي الوقت نفسه، أنقذ رجال الإطفاء العائلات التي تقطعت بها السبل من السيارات مع هطول أمطار غزيرة استمرت لمدة شهر في لندن والجنوب يوم الأحد - ومنذ ذلك الحين أعرب رئيس الوزراء عن شكره لخدمات الطوارئ على عملهم.
بشكل بائس، يقول مكتب الأرصاد الجوية إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الطقس سيتحسن في الأسابيع المقبلة.
ويقول المسؤولون: "هناك إشارات أولية تشير إلى أن الضغط المرتفع قد يصبح أكثر هيمنة خلال منتصف أغسطس".

فيضانات بريطانيا امطار مستشفيات ,كورونا عطلة صيفية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أثر النسر

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