الثلاثاء 27 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صندوق النقد الدولى يخفض توقعاته للنمو فى آسيا

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

قلص صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته للنمو للعام الحالي في الاقتصادات الناشئة في آسيا بسبب طفرة في الإصابات بسلالات متحورة جديدة من فيروس كورونا وبطء حملات التطعيم.

وفي تحديث لتوقعاته الاقتصادية العالمية، تكهن صندوق النقد بأن الاقتصادات الناشئة في آسيا ستنمو 7.5 بالمئة هذا العام، بانخفاض 1.1 نقطة مئوية من توقعاته السابقة في أبريل.

وقلص صندوق النقد توقعاته للنمو الاقتصادي في الهند بمقدار ثلاث نقاط إلى 9.5 بالمئة، كما خفض توقعاته للنمو في مجموعة آسيان-5، التي تضم إندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلاند وفيتنام، بمقدار 0.6 نقطة إلى 4.3 بالمئة.

وعدًل الصندوق توقعاته للنمو في الصين هذا العام بالخفض بمقدار 0.3 نقطة إلى 8.1 بالمئة بسبب تباطؤ في الاستثمارات العامة والدعم المالي.

وبالنسبة للعام 2022، زاد صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصادات الناشئة في آسيا بمقدار 0.4 نقطة إلى 6.4 بالمئة.

صندوق النقد الدولي آسيا كورونا فيروس كورونا الاصابات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

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