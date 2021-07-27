السيسى يوجه بالتوسع فى الاعتماد على التصنيع المحلي للقاحات كورونا

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء أ.ح بكر عبد الوهاب، مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، واللواء عمرو عبد المجيد، رئيس لجنة شبكة المحمول العسكرية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على الموقف الحالي للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وموقف توفير اللقاحات المضادة للفيروس سواء الجاري تصنيعها أو التي سيتم استيرادها من الخارج.

وأوضحت وزيرة الصحة أن التصنيع المحلي بنهاية العام الحالي سيصل إلى توفير حوالي 80 مليون جرعة، ليصبح إجمالي الجرعات المتوفرة في مصر ما بين مصنع محلياً ومستورد حوالي 146 مليون جرعة، مستعرضةً في هذا الإطار جهود الوزارة في تجهيز المكاتب المختلفة لتطعيمات كورونا للمسافرين للخارج والموزعة على كل محافظات الجمهورية.



ووجه الرئيس بالتوسع في الاعتماد على التصنيع المحلي للقاحات كورونا، مع الاستمرار في التنسيق مع الشركاء الدوليين ومرفق "كوفاكس" للحصول على مزيد من اللقاحات لدعم خطة التطعيمات القومية.