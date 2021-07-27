الثلاثاء 27 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية تعتزم حظر سفر مواطنيها إلى بعض الدول لهذا السبب

السعودية تعتزم حظر
السعودية تعتزم حظر سفر

ذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء، أن المملكة ستفرض حظرا لمدة ثلاث سنوات على سفر المواطنين الذين يزورون دولا "تحظر التعليمات السفر إليها" في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، لم تذكر اسمه، قوله: إن بعض المواطنين السعوديين الذين سُمح لهم بالسفر للخارج دون تصريح مسبق من السلطات لأول مرة منذ مارس 2020 خالفوا قواعد السفر.

وأضاف المصدر: "سيُعرّض كل من يثبت تورطه في ذلك للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند عودته، ومنعه من السفر إلى خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات".

وحظرت السعودية السفر أو المرور عبر عدد من الدول بينها أفغانستان والأرجنتين والبرازيل ومصر وإثيوبيا والهند وإندونيسيا ولبنان وباكستان وجنوب أفريقيا وتركيا وفيتنام والإمارات.

وقال المسؤول: "وزارة الداخلية تؤكد لجميع المواطنين استمرار منع السفر، سواء مباشرة أو عن طريق دولة أخرى، إلى الدول المعلنة، وأي دول أخرى لم تتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها".

وسجلت السعودية، وهي أكبر دولة خليجية ويقدر عدد سكانها بنحو 30 مليون نسمة، اليوم الثلاثاء 1379 إصابة جديدة بكوفيد-19 ليرتفع إجمالي الإصابات بها إلى 520774 والوفيات إلى 8189.

وشهدت المملكة تراجعا في عدد الإصابات اليومية من ذروة 4000 إصابة في يونيو 2020 إلى أقل من 100 حالة أوائل يناير.

السعودية جائحة كورونا كورونا كوفيد-19 الوفيات

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