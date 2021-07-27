«أكساد» تنظم ورشة عمل لمكافحة التصحر والحفاظ على التنوع الحيوي

نظم المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد» التابع لجامعة الدول العربية ورشة عمل تحت عنوان «دور أكساد في التآزر بين اتفاقيات ريو البيئية» وأهمية هذه الاتفاقيات ودورها في تطبيق فعالياتها والتآزر بينها في المنطقة العربية، خاصة في مكافحة التصحر والحفاظ على التنوع الحيوي.

وشارك في ورشة العمل وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي السورية، والموارد المائية السورية، والإدارة المحلية والبيئة، إضافة الى هيئة الاستشعار عن بعد، وهيئة تنمية وتطوير البادية، والهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، وهيئة الطاقة الذرية، والهيئة العامة للموارد المائية، والاتحادات والنقابات المهنية الزراعية والبيطرية، ورئاسة جامعة دمشق وكلية الزراعة من دولة المقر، وبعض المنظمات الدولية العاملة في سورية.

وقال الدكتور نصرالدين العبيد مدير عام «أكساد» في كلمة له خلال الافتتاح ان ورشة العمل إستهدفت تناول عدد من القضايا منها كيفية الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وتطبيق أهداف التنمية المستدامة 2020-2030، باعتبار أن المركز العربي «أكساد» مُكلف من قبل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ اتفاقيتي مكافحة التصحر والتنوع الحيوي في الدول العربية.

وأكد «العبيد» أهمية انعقاد هذه الورشة للتعريف باتفاقية “ريو” البيئية وأهميتها كمرجعية دولية للحد من التصحر وتدهور الأراضي، وفقدان التنوع الحيوي والتخفيف من الاثار السلبية للتغيرات المناخية على البيئة والانسان، مسلطاً الضوء على دور اكساد في التآزر بينها على المستويين الوطني والإقليمي.

وأشار مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة الى دور «أكساد» البارز في دعم الجهود العالمية الهادفة إلى التآزر والتنسيق بين الاتفاقيات الثلاث، والمساهمة في تنفيذ العديد من فعالياتها بالمحافظة على التنوع الحيوي النباتي والحيواني والتحسين الوراثي، ومساهمته في مجال مراقبة التصحر ومراقبته، واعداد البرامج الوطنية لتحديد تدهور الأراضي، وتنفيذ الهدف الخامس عشر من أهداف التنمية المستدامة.

ولفت «العبيد» إلى دور «أكساد» في نشر نظام الزراعة الحافظة والمستدامة في الدول العربية وإعداد الخطة التنفيذية للأمن المائي العربي مع تنفيذ العديد من المشاريع المائية والمشاريع ذات العلاقة بالتغيرات المناخية موضحا أهمية التنسيق والتعاون بين الاتفاقيات البيئية الثلاث من خلال عمل أكساد على التكامل في مشاريعه، بما يحقق أهدافه في تطبيق تقنيات مراقبة التصحر ومكافحته، ومساعدة الدول العربية في إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، وزيادة الرقعة الخضراء لديها، ورفع كفاءة قدرات المؤسسات الوطنية في مجال إدارة الموارد الطبيعية.