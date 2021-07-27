الثلاثاء 27 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة طنطا: مستشفى العزل سجل صفر إصابات كورونا

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا

أكد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث حدوث قفزات فى أعداد الطلاب المقيدين بالدراسات العليا بالجامعة بجميع الكليات، موضحا أن عدد  الطلاب المسجلين بمجلس الدراسات حتى اليوم  بلغ ٥٠١٦ طالبا من بينهم 81 طالبًا لدرجة الماجستير، و34 طالبًا لدرجة الدكتوراه، بمختلف كليات الجامعة للطلاب المصريين والوافدين تم الموافقة على تسجيلهم اليوم.

وأعلن نائب رئيس الجامعة عن تم تطبيق قرار المجلس الأعلى للجامعات  الخاص بقواعد التقدم  لمرحلة الدراسات العليا  للطلاب الوافدين للعام 2021/ 2022 بحيث يكون مركزيا من خلال الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين موضحا  ضرورة التقديم على منصة "ادرس فى مصر" الإلكترونية، من خلال الرابط التالى: (https://admission.study-in-egypt.gov.eg/).

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة وكلاء كليات الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأضاف أن جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكى تحرص تقديم خدمات متميزة للطلاب الوافدين ومتابعة إجراءات التسجيل على منصة "أدرس فى مصر" الإلكترونية بشكل منتظم ودوري بما تشمله من القواعد الخاصة بقبول الطلاب والخدمات المستحدثة بها لتذليل جميع المعوقات التى تواجه الطلاب الوافدين.

وعلى جانب آخر، أعلن الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا عن تسجيل مستشفى العزل الجامعى بطنطا صفر بعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بها، موضحا أن ذلك يحدث لأول مرة منذ يونيو ٢٠٢٠ بعد تراجع عدد الحالات المصابة بالفيروس التى يستقبلها المستشفى ووصولها إلى نسبة صفر في المائة.
 

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وائل لطفي

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