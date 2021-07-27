وثيقة حديثة.. ماذا أوصى «معهد الأمن القومي» إسرائيل في التعامل مع مصر؟

أعد معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي «INSS» وثيقة بعنوان «التحديات الاستراتيجية الرئيسية لإسرائيل والتوصيات السياسية للنصف الثاني من عام 2021»، تحدث فيها عن ضرورة إدراك مكانة مصر في المنطقة، والتعاون معها فيما يخص قطاع غزة المحاصر، والمفاوضات مع حركة حماس الفلسطينية.

وقدم معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، برئاسة البروفيسور مانويل تراختنبرج، هذه الوثيقة إلى يتسحاق هرتسوج الرئيس الإسرائيلي، وحرص على أن يتم تحديثها، بمناسبة توليه المنصب في الأسبوع الأول من يوليو الجاري، خلفًا لرؤوفين ريفلين، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

تهدئة وصفقة تبادل أسرى مع حماس بواسطة مصر

وشملت الوثيقة الإسرائيلية الصادرة عن معهد الأمن القومي، المواقف والسياسات التي يجب على السلطات الإسرائيلية أن تتبعها خلال الأيام المقبلة، خاصةً في ظل التغييرات التي تحدث في المنطقة، والأوضاع على الحدود مع غزة، منذ التصعيد الإسرائيلية الأخير، والذي اندلع في شهر مايو الماضي.

وجاء في وثيقة معهد الأمن القومي في تل أبيب، والتي نُشرت، اليوم الثلاثاء، أنه يجب على إسرائيل تعزيز وقف إطلاق النار مع حركة حماس في قطاع غزة، وذلك بوساطة القاهرة، بالإضافة إلى الجهود الأممية.

وأكدت أن يلزم التوصل إلى تهدئة ووقف إطلاق النار طويل الأمد مع حماس، بواسطة القاهرة، على أن يشمل إعادة إعمار غزة وتأهيل البنى التحتية والتنمية الاقتصادية هناك، وكذلك الوصول إلى حل فيما يخص صفقة «تبادل الأسرى».

اعتراف إسرائيل بمكانة القاهرة في المنطقة

وتحدثت وثيقة معهد الأمن القومي الإسرائيلي فيما يتعلق بالاستراتيجية التي يجب على تل أبيب اتباعها على صعيد النظام الإقليمي، وكيفية التعامل والنظر إلى دول المنطقة، خاصةً مصر والأردن.

وقالت الوثيقة: "على إسرائيل الاعتراف بمكانة مصر الخاصة في محور الدور المعتدلة في المنطقة"، مشيرةً إلى أنه يجب أيضًا إعادة العلاقات بين تل أبيب والأردن، بعد التوتر الذي سادها خلال الأوقات السابقة.

وأضاف معهد الأمن القومي الإسرائيلي أنه يجب على إسرائيل توسيع اتفاقيات التطبيع والسلام مع الدول العربية، وعقد المزيد منها، بل وتعزيزها، خلال الفترة المقبلة.

من هو رئيس معهد الأمن القومي الإسرائيلي؟

وتولى تراختنبرج رئاسة معهد الأمني القومي الإسرائيلي، التابع لجامعة تل أبيب، مارس الماضي، خلفا لعاموس يادلين.

وتراختنبرج هو أستاذ الاقتصاد في جامعة «تل أبيب»، بالإضافة لكونه رئيس لجنة التخطيط والتمويل في مجلس التعليم العالي، كما شغل عدة مناصب سابقة، أبرزها: رئيس المجلس الاقتصادي في مكتب رئيس الوزراء، ورئيس مجلس التعليم العالي الإسرائيلي.