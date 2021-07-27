الثلاثاء 27 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«عبد الله» طفل من أبناء دوان: «نفسي أشوف تامر حسني وأمثل معاه»

تامر حسني
تامر حسني

حالة من السعادة سيطرت على الطفل عبد الله هاشم، صاحب الـ10 سنوات من عمره، وهو من أبناء متلازمة داون، بعدما شاهد فيلم «مش أنا» للنجم والمطرب تامر حسني الذي حقق 34 مليون و600 ألف جنيه في 31 يومًا، خاصًة أنه نجمة المفضل منذ الصِغر، ويحفظ جميع أغاني المطرب تامر حسني.

وقال الطفل عبد الله هاشم من أبناء متلازمة داون، إنه يحب الفنان تامر حسني كثيرًا، ويتمنى رؤيته طوال الوقت، متابعًا: «أنا حتى دخلت الفيلم بتاعه «مش أنا» في السينما على أساس إني أشوفه ولو صدفة، أنا كمان بعرف أمثل ونفسي أمثل معاه قوي».

وأضاف الطفل عبد الله هاشم من أبناء متلازمة داون، أنه يتمنى أن يجمعه فيلما سينمائيا مع «تامر» أو مجرد مقابلته فقط، مشيرا إلى أنه يحفظ جميع الأغاني التي طرحها الفنان تامر حسني، مختتمًا: «نفسي فعلًا تامر حسني يشوف الكلام ويقابلني ويحقق أمنيتي».

عبد الله
عبد الله
أحداث فيلم مش أنا مش أنا أبناء متلازمة داون طفل تامر حسني

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