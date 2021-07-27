الثلاثاء 27 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بدء ضخ المياه من بئر منطقة وفلة بواحة سيوة بعمق 1000 متر

رئيس مدينة سيوة
رئيس مدينة سيوة

أعلن العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة، عن بدء ضخ المياه من بئر منطقة وفلة بواحة سيوة على عمق نحو ١٠٠٠م وبتصرف متوقع لا يقل عن ٣٠٠ متر مكعب لري الزراعات بمساحة ٤٠٠ فدان واستصلاح مزيد من الأراضي ضمن خطة زيادة الرقعة الزراعية تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح. 

وأوضح أن  ذلك جاء وسط فرحة غامرة من الأهالى عقب الانتهاء من حفر البئر بحضور ممثلي شيوخ القبائل، والإدارة المتكاملة للموارد المائية، وعدد من مديري الإدارات التنفيذية بسيوة، وأهالي ومزارعي المنطقة.

وأضاف رئيس مدينة سيوة أن البئر العميقة التي يتم تفجيرها ستستغل لري الزراعات بمنطقة وفلة بواحة سيوة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن اهتمام المحافظة بحفر عدد من الآبار لخدمة أهالي سيوة.


وكان قال اللواء مهندس آمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح، في بيان إعلامي سابق له، إنه تم الانتهاء من أكبر ميزانية لمكافحة التصحر في تاريخ محافظة مطروح والتي بلغت ٢٤ مليونًا و١٣١ ألف جنيه. 

وأكد اللواء مهندس آمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي على الانتهاء من إنشاء ١٢٧٠ بئرًا سعة البئر ١٠٠م٣ وعدد ٢٧٧ سدًا ولأول مرة صيانة ٣٥ بئرًا رومانية وعدد ٢٦٣ بئر دورة مياه.

وأوضح  أن اللواء مهندس محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير صدق على دعم ميزانية إدارة التنمية المتكاملة بجهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه إضافية لمكافحة التصحر. 

محافظ مطروح واحة سيوة زيادة الرقعة الزراعية بئر منطقة وفله

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

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