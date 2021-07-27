الثلاثاء 27 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الجريدة الرسمية تنشر قرار إلزام الهيئات الاقتصادية بميكنة الإيرادات والمصروفات

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 29 هـ الصادر أمس، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإلزام جميع الهيئات العامة الاقتصادية في الدولة بتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، وفقاً لبرنامج زمني يعتمده وزير المالية.

وبحسب المنشور أتاح رئيس الوزراء، استمرار العمل في الهيئات العامة الاقتصادية بـ«النظام الدفتري» القائم حالياً، إلى جانب نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، إلى حين استكمال المنظومة.

وحظر رئيس الوزراء استخراج أوامر دفع إلكترونية إلا بعد تسجيل استمارات الصرف وترحيلها على نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية.

كما ألزم رئيس الوزراء، وزارة المالية، بتوفير متطلبات تطبيق نظام الإدارة بما يضمن التطبيق السليم، وتحقيق الانضباط المالي لموازنات الهيئات الاقتصادية، وإحكام السيطرة على إيراداتها، ومصروفاتها بصورة مميكنة، بما يضمن تحقيق الشفافية والامتثال المالي.

وألزم «مدبولي» أيضا، الهيئات العامة الاقتصادية، بتوفير الموارد البشرية اللازمة للوحدات الحسابية التابعة لها، وفقاً للمعايير والقواعد التي تصدرها وزارة المالية في هذا الشأن.

وكلَّف رئيس الوزراء، وزير المالية بصفته، بعرض تقرير نصف سنوي بالموقف الفعلي لتنفيذ نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية على الهيئات العامة الاقتصادية.

وكان أصدر مجلس الوزراء قراراً في عام 2017، بشأن التزام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وغيرها من الوحدات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وكافة الجهات والهيئات ذات الموازنات المستقلة التي تدرج كرقم واحد بالموازنة العامة للدولة، بتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية.

كما سبق وأصدر مجلس الوزراء، قراراً بشأن إلزام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الغدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، والاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية، بصرف جميع مستحقات العاملين لديها من خلال نظام الدفع الإلكتروني ببطاقات الـATM.

قرار إلزام الهيئات الاقتصادية بميكنة الإيرادات والمصروفات
قرار إلزام الهيئات الاقتصادية بميكنة الإيرادات والمصروفات
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرار تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

الأكثر قراءة

موعد فتح الطيران السعودي للمصريين.. أسعار العمرة في الموسم المقبل

حقيقة منح الموظفين إجازة رسمية الخميس المقبل

موعد بدء الدراسة 2021 للمدارس والجامعات

بوابة التعليم الفنى التجارى 2021.. متاح الان الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

3 دبلوم|بوابة التعليم الفني نتائج الامتحانات 2021 للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس للمدارس الصناعية والتجارية والزراعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الإرهابية والإدارة الأمريكية.. وحقوق الإنسان

يسرى عبيد يكتب: تونس تنتفض ضد الإخوان.. النهاية تقترب

جلال حمام

الشعب التونسى يحطم قيده

القس. رفعت فكرى

كورونا والخرافات الدينية

د. القس صفوت البياضى

مخاطر التلوث البيئى.. ناقوس يرن

مؤمن المحمدي

الكأس السلطانية

د.أحمد الخميسى

أشرف زكى.. دفاعًا عن الفن

ثروت الخرباوي

مشروع الإخوان هو الخصم الأكبر للإسلام

صور

مصر بتفرح.. لحظات فوز هداية وسيف فى أوليمبياد طوكيو

رزق وفسحة.. جمال القناطر الخيرية يخطف الأنظار

تحمل رسائل إنسانية.. مراحل تطور أزياء الأميرة ديانا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تشديد إسرائيل حصار غزة يوقف 13 مشروعا للبنية التحتية

«الوطنى الفلسطيني»: ما يفعله الاحتلال بالقدس جرائم تستوجب العقاب

إصابة واعتقال 9 فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية