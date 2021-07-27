الثلاثاء 27 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

زلزالان يضربان جنوب شرم الشيخ ورأس غارب

زلزال
زلزال

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الثلاثاء، هزة أرضية شمال البحر الأحمر على بعد 26 كم جنوب مدينة شرم الشيخ.

وقال المعهد في بيان إن وقت حدوث الهزة جاء في تمام الساعة 4.39 بالتوقيت المحلي، بقوة 3.52 درجة على مقياس ريختر.

وأضاف أن خط العرض :27.64 شمالًا، وخط الطول: 34.26 شرقًا، والعمق: 19.1 كم، ولم يرد للمعهد ما يفيد شعور المواطنين بهذه الهزة.

وأشار معهد الفلك إلى أنه تم تسجيل زلزال آخر صباح اليوم في تمام الساعة العاشرة وأربعة وعشرين دقيقة بالتوقيت المحلي بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، في خليج السويس ويبعد 12 كم شرق مدينة رأس غارب، دون حدوث إصابات أو حوادث نتيجته.

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وائل لطفي

الإجابة تونس!

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