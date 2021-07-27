مصرع وإصابة 6 أشخاص فى حادث مرورى جنوب الجيزة

لقي شاب، اليوم الثلاثاء، مصرعه بينما أصيب 5 آخرون في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق المريوطية بمنطقة البر الشرقي بالقرب من كوبري أبوصير بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم فيما تم نقل المتوفي إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وجرى استخراج السيارة من الترعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

البداية بتلقي الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط سيارة ملاكي في ترعة المريوطية بمنطقة البر الشرقي بالقرب من كوبري أبوصير بدائرة المركز، ووجود متوفي ومصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي يستقلها 6 أشخاص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما أدى إلى انحراف الطارة بيده وسقوط السيارة بترعة المريوطية، ونتج عن ذلك وفاة "محمد ح ر" مقيم بقرية العزيزية بدائرة المركز، وإصابة 5 آخرين جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل جثة المتوفى إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة.

إصابة 6 أشخاص بطريق الواحات

كما أصُيب 6 أشخاص، فى حادث مرورى، اليوم الثلاثاء، بطريق الواحات البحرية - الفرافرة فى محافظة الوادى الجديد.

تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يُفيد بوصول 6 مصابين فى حادث مرورى لمستشفى الفرافرة المركزي.

بالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكى بمنطقة الكيلو 100 بطريق الفرافرة - الواحات البحرية، أسفر عن إصابة 6 أشخاص هم: محمد عبدالعزيز زكريا 29 عامًا، من محافظة الغربية، محمد رفعت عبدالعليم، 28 عامًا من محافظة الغربية، أشرف مجدى أبوالمعاطي، 34 عامًا، من محافظة الدقهلية، محمد فضل سعد، 28 عامًا، من محافظة الدقهلية، سلطان لملوم عبدالله، 31 عامًا، محافظة الدقهلية، أحمد حاتم الشربيني، 23 عامًا، من محافظة الدقهلية، ومصاب باشتباه كسر بالحوض، وجرى تحويله لمستشفى أسيوط الجامعى.

تحرر محضر بالحادثة، وجرى نقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزى للعلاج، وجرى رفع آثار الحادث من الطريق، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.