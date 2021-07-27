الثلاثاء 27 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ القاهرة ينفذ جولات ميدانية بأحياء المنطقة الشمالية

جولة نائب محافظ القاهرة
جولة نائب محافظ القاهرة

قام اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بعمل جولات ميدانية بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير العمل ورصد حالة النظافة بالشوارع.

FB_IMG_1627401211049
جولة نائب محافظ القاهرة

وتفقد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية أعمال سوق داير الناحية بحى الزاوية الحمراء بحضور رئيس حى الزاوية الحمراء لمتابعة مستجدات التطوير والتجهيزات الجارية بالسوق.

FB_IMG_1627401202516
جولة نائب محافظ القاهرة

وأكد نائب المحافظ  على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير.

FB_IMG_1627401202516
جولة نائب محافظ القاهرة

وواصل الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية وتفقد مبنى حى الزاوية الحمراء بحضور رئيس الحى وذلك لمتابعة سير انتظام العمل بإدارات الحى كما تفقد سيادته المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالحى لمتابعة أعمال المركز والتأكيد على موظفي الخدمة بتسهيل الإجراءات على المواطنين وحسن المعاملة واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

FB_IMG_1627401132569

كانت استكملت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، حملة النظافة بجميع أحياء المنطقة الجنوبية بشن، بالتنسيق مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة، وبالتعاون مع وحدة الرصد البيئي، إلى جانب رفع المخلفات والتراكمات وأعمال تجريد بشوارع وميادين أحياء المنطقة الجنوبية، لتوفير بيئة خالية من التلوث ومظهر حضاري مشرف وحرصا على الانضباط والسيولة المرورية بشوارع المنطقة الجنوبية.

FB_IMG_1627401130428
جولة نائب محافظ القاهرة

وبدأت حملة اليوم بقيادة نائب المحافظ من حى طرة، لمتابعة مستوى النظافة والوقوف على حالة الانضباط وقد قامت بالمرور بطريق الأوتوستراد ثم شارع معهد الأمناء ونفق معهد الأمناء.

وقد تلاحظ وجود مياه أسفل النفق وعلى الفور وجهت بإبلاغ شركة الصرف الصحي والمياه لمعرفة سبب تسرب المياه وكلفت بعمل حملة لرفع كفاءة النفق ورفع جميع التراكمات والانتهاء من أعمال الحفر والتنبيه على الشركة بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية.

FB_IMG_1627401127928
جولة نائب محافظ القاهرة

وتوجهت نائب المحافظ إلى شارع مصر حلوان الزراعي ثم إلى طرة البلد ثم شارع عبد اللطيف سعد، ووجهت بتحرير إنذار وغرامة للمتعهد المسؤول عن المنطقة، لوجود تردى فى مستوى النظافة.

نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية شمال القاهرة جولات نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

الأكثر قراءة

موعد فتح الطيران السعودي للمصريين.. أسعار العمرة في الموسم المقبل

حقيقة منح الموظفين إجازة رسمية الخميس المقبل

موعد بدء الدراسة 2021 للمدارس والجامعات

بوابة التعليم الفنى التجارى 2021.. متاح الان الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

3 دبلوم|بوابة التعليم الفني نتائج الامتحانات 2021 للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس للمدارس الصناعية والتجارية والزراعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الإرهابية والإدارة الأمريكية.. وحقوق الإنسان

يسرى عبيد يكتب: تونس تنتفض ضد الإخوان.. النهاية تقترب

جلال حمام

الشعب التونسى يحطم قيده

القس. رفعت فكرى

كورونا والخرافات الدينية

د. القس صفوت البياضى

مخاطر التلوث البيئى.. ناقوس يرن

مؤمن المحمدي

الكأس السلطانية

د.أحمد الخميسى

أشرف زكى.. دفاعًا عن الفن

ثروت الخرباوي

مشروع الإخوان هو الخصم الأكبر للإسلام

صور

مصر بتفرح.. لحظات فوز هداية وسيف فى أوليمبياد طوكيو

رزق وفسحة.. جمال القناطر الخيرية يخطف الأنظار

تحمل رسائل إنسانية.. مراحل تطور أزياء الأميرة ديانا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تشديد إسرائيل حصار غزة يوقف 13 مشروعا للبنية التحتية

«الوطنى الفلسطيني»: ما يفعله الاحتلال بالقدس جرائم تستوجب العقاب

إصابة واعتقال 9 فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية