نائب محافظ القاهرة ينفذ جولات ميدانية بأحياء المنطقة الشمالية

قام اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بعمل جولات ميدانية بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير العمل ورصد حالة النظافة بالشوارع.

جولة نائب محافظ القاهرة

وتفقد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية أعمال سوق داير الناحية بحى الزاوية الحمراء بحضور رئيس حى الزاوية الحمراء لمتابعة مستجدات التطوير والتجهيزات الجارية بالسوق.

جولة نائب محافظ القاهرة

وأكد نائب المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير.

جولة نائب محافظ القاهرة

وواصل الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية وتفقد مبنى حى الزاوية الحمراء بحضور رئيس الحى وذلك لمتابعة سير انتظام العمل بإدارات الحى كما تفقد سيادته المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالحى لمتابعة أعمال المركز والتأكيد على موظفي الخدمة بتسهيل الإجراءات على المواطنين وحسن المعاملة واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

كانت استكملت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، حملة النظافة بجميع أحياء المنطقة الجنوبية بشن، بالتنسيق مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة، وبالتعاون مع وحدة الرصد البيئي، إلى جانب رفع المخلفات والتراكمات وأعمال تجريد بشوارع وميادين أحياء المنطقة الجنوبية، لتوفير بيئة خالية من التلوث ومظهر حضاري مشرف وحرصا على الانضباط والسيولة المرورية بشوارع المنطقة الجنوبية.

جولة نائب محافظ القاهرة

وبدأت حملة اليوم بقيادة نائب المحافظ من حى طرة، لمتابعة مستوى النظافة والوقوف على حالة الانضباط وقد قامت بالمرور بطريق الأوتوستراد ثم شارع معهد الأمناء ونفق معهد الأمناء.

وقد تلاحظ وجود مياه أسفل النفق وعلى الفور وجهت بإبلاغ شركة الصرف الصحي والمياه لمعرفة سبب تسرب المياه وكلفت بعمل حملة لرفع كفاءة النفق ورفع جميع التراكمات والانتهاء من أعمال الحفر والتنبيه على الشركة بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية.

جولة نائب محافظ القاهرة

وتوجهت نائب المحافظ إلى شارع مصر حلوان الزراعي ثم إلى طرة البلد ثم شارع عبد اللطيف سعد، ووجهت بتحرير إنذار وغرامة للمتعهد المسؤول عن المنطقة، لوجود تردى فى مستوى النظافة.