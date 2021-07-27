ترودو: كندا تمتلك لقاحات كورونا تكفى جميع من يحق لهم التطعيم

قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تمتلك حاليًا لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) كافية لجميع الأشخاص الراغبين في التطعيم.

وتلقت كندا الآن أكثر من 66 مليون جرعة من لقاحات "كوفيد-19"، وهي كمية كافية لتطعيم كل شخص مؤهل لتلقي اللقاح.

وقال ترودو، للصحفيين اليوم: "في الشتاء، قطعت وعدًا بأنه سيكون لدينا ما يكفي من اللقاحات لجميع الكنديين المؤهلين بحلول نهاية سبتمبر؛ ولم نحافظ فقط على هذا الوعد، بل نفذناه قبل شهرين من الموعد المحدد".

وواصل ترودو حث الكنديين الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكبر على الحصول على اللقاح في أسرع وقت ممكن.

وقال إن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل يمثلون 0.5 في المائة فقط من حالات "كوفيد-19" التي يتم الإبلاغ عنها حاليًا.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 194.7 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.89 مليار جرعة.

وأظهر أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 194 مليونًا و723 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لـ4 ملايين و167 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء ثلاثة مليارات و897 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وإيران.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرًا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

جدير بالذكر أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.