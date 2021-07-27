الاتحاد الأوروبي يوافق على تخصيص فرنسا 30,5 مليار يورو للطاقة المتجددة

وافق الاتحاد الأوروبي الثلاثاء على خطة فرنسية بقيمة 30,5 مليار يورو للتشجيع على توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، معتبرًا أنها تتوافق مع قواعد مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي.

كانت فرنسا أبلغت عن مشروع دعم لمشغلي منشآت الطاقة الشمسية والتوربينات الهوائية والطاقة الكهرومائية من خلال الإعلان عن مناقصات.

وقالت مارجريت فيستاجر نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية المسؤولة عن المنافسة في البيان : إن "هذه المساعدة ستشجع على تطوير مصادر الطاقة المتجددة الرئيسية وتدعم الانتقال نحو التزود بطاقة مستدامة على الصعيد البيئي، بما يتماشى مع أهداف الميثاق الخضراء والتي تعد أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

سيتم طرح مناقصات لمشغلي الطاقة المتجددة بإجمالي 34 جيجاوات بين هذا العام و2026. يأخذ الدعم شكل علاوة تُضاف على سعر الكهرباء. وتُقدر الميزانية الإجمالية لهذا الإجراء بحوالي 30,5 مليار يورو.

يمكن دفع المساعدة لمدة أقصاها 20 سنة بعد الاتصال بشبكة التجهيزات الجديدة.

اعتبرت فيستاجر: "أن اختيار المستفيدين من خلال عملية تنافسية سيضمن استخدام أموال دافعي الضرائب بشكل فعال أكثر بالنظر إلى الكلفة مع الحفاظ على المنافسة في سوق الطاقة الفرنسي".

ترى بروكسل: أن المساعدة لها "أثر محفز" و"لن يتم تنفيذ المشاريع دون دعم (القطاع) العام".

واوضحت المفوضية: أن هذه المساعدة متناسبة وتقتصر على الحد الأدنى الضروري.

وتعتبر المفوضية الأوروبية أن الآثار الإيجابية لهذا الإجراء، وبخاصة على البيئة، تفوق الجوانب السلبية المحتملة فيما يتعلق بتشويه المنافسة.

وكشف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في وقت سابق: أن الاتحاد الأوروبي توصل إلى توافق بشأن الإطار القانوني لفرض عقوبات على القادة اللبنانيين بنهاية الشهر الحالي.

وقال وزير الخارجية الفرنسي للصحفيين في بروكسل: “لبنان في حالة تدمير ذاتي منذ عدة أشهر والآن هناك حالة طوارئ كبيرة لسكان يعيشون في محنة”.