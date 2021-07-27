كرواتيا تسجل 193 إصابة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في كرواتيا، تسجيل 193 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 362 ألفًا و841 إصابة على مستوى البلاد.

وأوضح فريق إدارة أزمة كورونا - وفقًا لوكالة أنباء (هينا) الكرواتية في نسختها باللغة الإنجليزية اليوم الثلاثاء - أن إجمالي الوفيات ما زال ثابتًا عند 8 آلاف و247 حالة عقب تسجيل صفر وفيات منذ أمس الإثنين، بينما بلغ إجمالي عدد المتعافين 353 ألفًا و623 شخصًا عقب تسجيل 146 حالة تعافٍ جديدة.

وأجرت كرواتيا، أمس، 7 آلاف و393 اختبارًا للكشف عن الإصابة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الاختبارات إلى مليونين و275 ألفًا و433 اختبارًا منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 194.7 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.89 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 194 مليونًا و723 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لـ4 ملايين و167 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء ثلاثة مليارات و897 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وإيران.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرًا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

جدير بالذكر أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.