نائبة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على طبيب الفيوم المزيف

أدانت ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب واقعة انتحال شخص صفة طبيب ويدير إحدى العيادات الخاصة بقرية سنهور القبلية التابعة لسنورس بعد ضبطه من قبل حملة العلاج الحر بمديرية الصحة بالفيوم.

وطالبت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، في بيان الثلاثاء، توقيع أقصى عقوبة على مرتكب الواقعة لانتحاله صفة طبيب وإدارته عيادة طبية باسم "ع ـ ح ـ ط" أخصائي باطنة وجهاز هضمي وكبد، وتفقد ابسط إجراءات مكافحة العدوى والتى تعد خطر داهم على حياه المرضى المترددين عليها ترخيص بحثاً عن الثراء ودون الحصول على ترخيص.

كما حذرت أي شخص يدعي أنه طبيب أو يوحي بذلك، أو غير مُسجل بسجلات نقابة الأطباء البشريين، من انتحال صفة الطبيب البشري، قائلة: من ينتحل الصفة يُعرض نفسه للمساءلة القانونية، كما تطالب كل المواطنين لتقديم شكاوي ضد أي مُدّعي للطب او ينتحل صفة طبيب أو مُروج لعلاج لم تُقره الجهات الطبية المختصة.