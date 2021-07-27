4 مسلحين يقتحمون شقة بالمقطم ويتناوبون على اغتصاب فتاة وهتك عرض أخرى

أحالت النيابة العامة 4 إلى المحاكمة أمام الجنايات لمعاقبتهم في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها، وهتك عرض أخرى بمنطقة المقطم في القضية رقم 1608/149 لسنة 2021 جنايات المقطم، المقيدة برقم 639 لسنة 2021 كلي جنوب القاهرة.

وجاء في قرار الإحالة الذي حصلت «الدستور» على نسخه منه والصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، أنه بعد عرض الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة كلا من (محمد م ٢٦سنة، دون عمل، وعمرو.ع ٢٦ سنة، صاحب مركز علاج إدمان، وأمجد.م ٢٩ سنة، شريك في مركز علاج إدمان، وأحمد.ع ٣٠ سنة، صاحب محل فضة)، لأنهم في يوم ٢٥ يناير ٢٠٢١ بدائرة قسم المقطم، محافظة القاهرة، واقعوا المجني عليها (ياسمين.ف) بغير رضاها بأن اقتحموا عليها مسكنها وأشهروا في وجهها الأسلحة موضوع الاتهامات اللاحقة مهددين به إياها وقيدوا يداها برابط بلاستيكي «إبزيم» أسود اللون وطرحوها أرضا وحسروا عنها ملابسها كاشفين بذلك عوراتها ولم تبد مقاومة جسمانية فعليه في درء المتهمين عنها وتناوبوا الاعتداء عليها جنسيا.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين هتكوا عرض المجني عليها (ا.ج) بالقوة والتهديد بأن دلفوا إلى ذات المسكن عنوة وأشهروا في وجهها الأسلحة موضوع الاتهامات اللاحقة مهددين به إياها وقيدوا يداها برابط بلاستيكي «إبزيم» أسود اللون وما أن ظفروا بها حتى قاموا بملامسة مواطن عفتها مشبعين شهواتهم.

وتابع قرار الإحالة أن المتهمين سرقوا المنقولات والمبلغ المالي المبين وصفا وقدرا بالأوراق والمملوكين للمجني عليهما " ا.ج" و " ي.ف" وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهما داخل محل سكنهما ليلا بأن أشهروا الأسلحة موضوع الاتهام اللاحق وقيدوا كلتا يديهما باستخدام قيود بلاستيكية (إبزيم) أسود اللون فتمكنوا من تلك الوسيلة من الإكراه من شل مقاومتهما وإعدام إرادتهما والاستيلاء علي المنقولات والمبلغ النقدي وقد ترك الإكراه اثر جروح المبينة بالتقرير الطبي الشرعي.

وأشار قرار الإحالة أن المتهم الأول أحرز وحاز باقي المتهمين “طبنجة” محدث صوت مخالفا للشروط والاجراءات المقررة.

وأوضح قرار الإحالة أنه أحرز المتهم الأول وحاز باقي المتهمين ذخائر "ثلاث طلقات" مما تستخدم على السلاح موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه.

كما أحرز المتهم الثاني وحاز باقي المتهمين سلاح أبيض "مطواه" دون ترخيص.

وأحرز المتهم الثالث وحاز باقي المتهمين أداة "رابط بلاستيكي"انزيم" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يكون لإحرازها أو حيازتها ضرورة مهنية أو حرفية.