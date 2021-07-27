الثلاثاء 27 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أول جمهورية على مدارس مياه الشرب بالقليوبية: التعليم الفني طريقى لكليات القمة

الطالب عبد الله رضا
الطالب عبد الله رضا

عبر الطالب عبدالله رضا عن سعادته بحصوله علي المركز الأول علي الجمهورية في المدارس الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي قسم معالجة وضبط جودة بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد في محافظة القليوبية بنظام الثلاث سنوات بمجموع 696 من 700 درجة عن سعادته بهذا التفوق، قائلًا: “الحمد لله اجتهدت في المذاكرة وحصلت على المركز الأول بنسبة 99.4%”.

وأضاف عبدالله: “التعليم الفني ليس وصمة ويعد طريقًا سهلًا لكليات القمة ويختصر طرقًا كثيرة”.

وأكد أن مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي ومدارس التكنولوجيا التطبيقية حققت طفرة كبيرة في التعليم سواء الفني أو العام وتمثل نهضة تكنولوجية عظيمة ومستوي تعليمي ومناهج ومباني وطريقة تدريس وتدريب لا مثيل له.

وأوضح عبدالله أن والده مهندس ميكانيا ويعمل في مجال مدارس مياه الشرب والصرف الصحي وهو مثله الأعلي، وأتمني أن أصبح مثله. 

ووجه الشكر لوالدته ووالده اللذين هما السبب الحقيقي في تفوقه وحصوله علي المركز الأول في دبلوم المدارس الفنية للتكنولوجيا التطبيقية، قائلًا إن والدته موظفة بالبريد وكانت خير عون له ولأشقائه لمساعدتهم على التفوق.

 من جانبه، قالت والدة عبد الله إنه واصل الليل بالنهار ليصبح الأول ويستطيع الحصول علي مجموع كبير لدخول كلية الهندسة التي يحلم أبن يكون مثل والده مهندسا، مؤكدا أن نجلها مجتهد منذ طفولته وكان يحب الدراسة والتعلم ويقوم بكتابة واجب المدرسة والمذاكرة من تلقاء نفسه ومتفوقًا فى كل مراحل التعليم ولا يحب اللهو فى الشوارع أو الجلوس على المقاهي.

محافظة القليوبية مياه الشرب نسب كلية الهندسة مدارس مياه الشرب والصرف الأول على الجمهورية بمحافظة القليوبية المركز الأول

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وائل لطفي

الإجابة تونس!

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