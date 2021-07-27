131 وفاة و23 ألفًا و511 إصابة بكورونا فى بريطانيا

أعلنت الحكومة البريطانية تسجيل 23 ألفًا و511 إصابة جديدة و131 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الحكومة- في بيانات نشرتها على الإنترنت اليوم الثلاثاء- أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ حتى الآن 5 ملايين و745 ألف؟ا و526 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 129 ألفًا و303 حالات.

وأشارت إلى أن 88.2% من البالغين في بريطانيا حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فيما حصل 70.8% منهم على الجرعة الثانية.

كورونا حول العالم

وقد أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 194.7 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.89 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 194 مليونًا و723 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لـ4 ملايين و 167 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء ثلاثة مليارات و897 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وإيران.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرًا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

جدير بالذكر أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.