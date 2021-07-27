الأولى على الجمهورية في الدبلوم الفني للصم: حلمي الالتحاق بـ«فنون جميلة»

قال محمد جابر والد الطالبة روان محمد جابر محمد أحمد، بمدرسة أمل الحضرة بإدارة وسط التعليمية بالإسكندرية، الأولى على الجمهورية في امتحان الدبلوم الفني للصم وضعاف السمع، إن جهد ابنته تكلل بالنجاح والتفوق، وهو كرم من الله أولًا وأخيرًا.

وأضاف لـ«الدستور»، أنه لم يكن متواجد بالمنزل عندما اخبرتهم إدارة وسط التعليمية بأن روان الأولى على الجمهورية، مشيرًا إلى أن زوجته هي من تلقت الخبر واخبرته على الفور، حيث كان أسعد خبر تلقاه وهو تفوق ابنته.

وتابع أن ابنته حصلت على مجموع 481 بنسبة 96.2 %، حيث أنها متفوقة منذ صغرها، والتحقت بالتعليم الفني لحبها للرسم، ولكن لم يتوفر قسم للزخرفة فالتحقت بقسم التريكو، لافتًا إلى أن معدل المذاكرة هو 6 ساعات يوميًا لكن تحصيلها كان أكبر من ذلك فهي تحب المذاكرة والدراسة.

وأوضح أنها كان تجتهد في المذاكرة وكان جدها يعطيها اهتمام خاص من حيث المساعدة في الدراسة لكي تصل إلى ما ترجوه، فضلًا على الحرص على المداومة على الصلاة والعبادة.

وأشار إلى أن ابنته موهوبة في الرسم، لذلك امنيتها هو الالتحاق بكلية الفنون الجميلة، أو التربية النوعية، لصقل موهبتها بالدراسة، مشيرًا إلى أنها ستتقدم لامتحانات القدرات للالتحاق بالكلية وتحقيق حلمها.

ومن جانبها؛ أعربت روان عن سعادتها بالحصول على المركز الأول جمهوريًا، مؤكدة أنها كانت تجتهد في المذاكرة لتصل لما تتمناه، لافتة إلى كانت تدعوا الله دائمًا بأن تتفوق لكي تلتحق بكلية الفنون الجميلة التي تحلم بالدراسة بها منذ صغرها.

وأعلن الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أن تعليم الإسكندرية حصد المركز الأول على الجمهورية في امتحان الدبلوم الفني للصم وضعاف السمع للعام الدراسي 2020 / 2021 ، حيث حصلت الطالبة روان محمد جابر محمد أحمد بمدرسة أمل الحضرة بإدارة وسط التعليمية على مجموع 481 بنسبة 96.2 % ، كما حصد تعليم الإسكندرية المركز الخامس جمهوري حيث حصلت الطالبة مريم عادل جلال أحمد محمد بمدرسة أمل الحضرة أيضًـا على مجموع 468 بنسبة 93.6 %.

وأشار «سعد» إلى أن نتيجة دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع سوف تضاف للتنسيق الإلكتروني بالجامعات للمرة الأولى هذا العام ، وسيتم تكريم أوائل الشهادات العامة الحاصلين على مراكز جمهوري أو أوائل المحافظة في احتفالية خاصة بهم تقديرًا لتفوقهم وتشجيعًـا لأقرانهم .