القوات المسلحة توقع بروتوكولًا مع الكنيسة الأرثوذكسية لتوفير الأجهزة التعويضية لذوى القدرات

وقعت القوات المسلحة بروتوكول تعاون بين مصنع الأطراف الصناعية بجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب التابع للقوات المسلحة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى مجال توفير الأجهزة التعويضية لذوى القدرات الخاصة وذلك بمقر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالعباسية.

القوات المسلحة توقع بروتوكولًا مع الكنيسة الأرثوذكسية

ويأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية وتحقيق أقصى درجات التعاون مع المجتمع المدنى فى شتى المجالات.

القوات المسلحة توقع بروتوكولًا مع الكنيسة الأرثوذكسية

يهدف البروتوكول إلى توفير الأجهزة التعويضية من المعدات والأدوات ووسائل المساعدة اللازمة لذوى القدرات الخاصة للتغلب على إعاقتهم وضمان ممارستهم حقوقهم وحرياتهم من أجل تحويلهم إلى أعضاء منتجين فى المجتمع .

القوات المسلحة توقع بروتوكولًا مع الكنيسة الأرثوذكسية



وألقى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مقدمًا الشكر للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على ثقتهم الغالية فى مصنع الأطراف الصناعية الذي ينافس كبرى الشركات المتخصصة فى ذلك المجال .

القوات المسلحة توقع بروتوكولًا مع الكنيسة الأرثوذكسية



كما ألقى الأنبا يوليوس أسقف الخدمة العامة والاجتماعية والمسكونية كلمة رحب فيها بمدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب والحضور، مشيرًا إلى سعادته وامتنانه بالتعاون مع القوات المسلحة فى دعم وتوفير الأجهزة التعويضية لتقديمها إلى الأشخاص الأكثر احتياجًا من ذوي القدرات الخاصة الذى يتم ضمن منظومة تكافلية تضمن وصول الخدمة إلى مستحقيها.

القوات المسلحة توقع بروتوكولًا مع الكنيسة الأرثوذكسية



وعقب توقيع البرتوكول استقبل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب والوفد المرافق له بالمقر البابوى، وأعرب البابا تواضروس الثانى خلال اللقاء عن ترحيبه بهذا التعاون الذى يعمل من أجل راحة الإنسان.

القوات المسلحة توقع بروتوكولًا مع الكنيسة الأرثوذكسية

وأشاد بالدور الذى تقوم به القوات المسلحة فى خدمة المجتمع المدنى فى كل المجالات .

حضر مراسم توقيع البروتوكول واللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والقمص رافائيل ثروت مسئول تطوير البرامج بأسقفية الخدمة العامة وعدد من المسئولين عن برنامج "قُم وامشِ لذوى القدرات الخاصة".