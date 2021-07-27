الثلاثاء 27 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«صناديق الذخيرة بدلًا من الانتخابات».. رد فعل الجماعات الإرهابية على الإطاحة بالنهضة فى تونس

جريدة الدستور

منذ يومين مضيا عمّت الفرحة جميع الشوارع في تونس الخضراء، وذلك بعدما تمكنوا من الإطاحة براشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التي تتبع تنظيم الإخوان الدولي الإرهابي، ووقفوا في وجه جماعة الإخوان الإرهابية، لتعود البلاد مدنية وتتخلص من آثار الجماعة الإرهابية من جديد.

ودعت حركة النهضة التونسية، الثلاثاء، الرئيس قيس سعيد إلى التراجع عن القرارات الاستثنائية التي أعلنها مؤخرًا، التي تم بمقتضاها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وإقالة الحكومة.

وقال أحمد سلطان، الباحث في الحركات الإسلامية، إن الاضطرابات التي تحدث في تونس، سببها أن التنظيم لديه مجموعة موجودة في جبال الشعانبي الموجودة في تونس وهو يسعى لزيادة عدد أعضائها في الفترة الماضية لكنه لم ينجح في ذلك، وهو يعوّل على الإسلاميين هناك كالإخوان أو غيرهم لأنهم يعتبرون أن طريقته أفضل في التغيير فانضموا إليه كما حدث في مصر.

وأضاف «سلطان» في تصريحات خاصة لـ"أمان"، أن التنظيم سابقًا أصدر كلمة بعنوان "السليمة" أصدرها محمد العدناني المتحدث باسم التنظيم، أكد من خلالها أن الجيوش والأنظمة العربية جميعها كافرة، ويجب تغييرها بالسلاح، ومحاولات التغيير عن طريق صناديق الانتخابات محاولات فاشلة، لذا اختار التنظيم صناديق الذخيرة على صناديق الانتخابات، وقال نصًا: "التنظيم اختار الخنادق لا الفنادق".

 

التفاصيل..

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وائل لطفي

الإجابة تونس!

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