نستعرض لكم فى هذا التقرير شروط وتكلفة البناء في القرى 2021.. طبقا للقانون الجديد، حيث يبحث المواطنون الراغبون في البناء بالمناطق الريفية عن تكلفة تراخيص البناء في القرى المصرية فهناك شروط يجب الالتزام بها.

شروط وتكلفة البناء في القرى 2021

وتنشر الدستور تكاليف ورسوم البناء في القرى لعام 2021، وكل ماهو معلوم عن تراخيص البناء طبقا لما أعلنت عنه الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية بالنسبة لتراخيص البناء الجديدة والتي سيتم تنفيذها للقضاء على البناء العشوائي.

شروط وتكلفة تراخيص البناء في القرى2021:

وفيما يلي نوضح منظومة البناء الجديدة في القرى طبقا لقانون البناء الموحد وشروط التراخيص:

بالنسبة للأراضي مساحتها 175 متر وما يزيد عنها يتم البناء بنسبة 100%.

يسمح بالبناء على 70% بحد أقصى مع الإلتزام بالارتفاع

يشترط الا تقل عرض واجهة الأرض عن 8.5 متر.

الالتزام بالكود المصري لجراحات السيارات

الجراج شرط أساسي للبناء

تقديم شهادة الصلاحية.

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رسوم التراخيص وتكلفة الفنادق في القرى 2021