الثلاثاء 27 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

شروط وتكلفة البناء في القرى 2021.. طبقا للقانون الجديد

البناء في القرى
البناء في القرى

نستعرض لكم فى هذا التقرير شروط وتكلفة البناء في القرى 2021.. طبقا للقانون الجديد، حيث يبحث المواطنون الراغبون في البناء بالمناطق الريفية عن تكلفة  تراخيص البناء في القرى المصرية فهناك شروط يجب الالتزام بها.

شروط وتكلفة البناء في القرى 2021

وتنشر الدستور تكاليف ورسوم البناء في القرى لعام 2021، وكل ماهو معلوم عن تراخيص البناء طبقا لما أعلنت عنه الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية بالنسبة لتراخيص البناء الجديدة والتي سيتم تنفيذها للقضاء على البناء العشوائي.

 

شروط وتكلفة تراخيص البناء في القرى2021:

وفيما يلي نوضح منظومة البناء الجديدة في القرى طبقا لقانون البناء الموحد وشروط التراخيص:

  • بالنسبة للأراضي مساحتها 175 متر وما يزيد عنها يتم البناء بنسبة 100%.
  • يسمح بالبناء على 70% بحد أقصى مع الإلتزام بالارتفاع
  • يشترط الا تقل عرض واجهة الأرض عن 8.5 متر.
  • الالتزام بالكود المصري لجراحات السيارات
  • الجراج شرط أساسي للبناء
  • تقديم شهادة الصلاحية.

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رسوم التراخيص وتكلفة الفنادق في القرى 2021

  • بيان صلاحية الموقع 114 جنيها بالقرى
  • رسوم فحص الطلب  10 جنيهات
  • رسوم ضريبة نوعية  30 جنيها للقرية
  • خدمات  10 جنيهات
  • رسوم الرخصة  2% من تكلفة الإنشاء
  • سعر المتر 500 جنيه للمدينة لكل دور – 200 جنيه لكل دور بالقرى
  • رسوم إصدار التراخيص 25 جنيها على كل دور بالقرية ، وتأتي رسوم شهادة المطابقة 1000 جنيه تخص جهة التراخيص والتفتيش والمراجعة.
  • الإجمالي المستحق لاستخراج الرخصة لكل دور لمساحة 100 متر 1700 لكل دور بالقرية.
  • بالإضافة إلى مصروفات أخرى يدفعها المواطن للنقابات نقابة المهندسين: 3% من إجمالي ثمن الرخصة.. ونقابة التطبيقين:1% إجمالي ثمن الرخصة، والتأمينات الاجتماعية :2.8 % إجمالى ثمن الرخصة
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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