الأولى على الدبلوم التجاري: كنت بذاكر لساعات وسألتحق بالمعهد الفني الصحي

قالت ساندي بسام، ابنة مركز الرياض بكفر الشيخ والحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الدبلوم التجاري إنها ستلتحق بالمعهد الفني الصحي أسوة بشقيقتها الكبري التي تخرجت فيه.

أضافت ساندي، لـ"الدستور"، أنها كانت تذاكر لساعات طويلة وسط تشجيع والديها، وأنها كانت تترك الكتاب عندما تشعر بألم في عينها نظرًا لضعف نظرها قليلاً، مؤكدة أنها كانت تتوقع أن يكرمها الله في النهاية ويكافئها على ما بذلته من مجهود في دراستها.

وأوضحت الأولى على الجمهورية أن الوصول للمراكز الأولى ليس صعبًا مع وجود إرادة قوية وتشجيع من الأهل وبتوفيق من الله سيكون كل شئ سهل.

واعتمدت وزارة التعليم نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2020-2021، وجاء ترتيب أوائل الشهادة الفنية فى جميع التخصصات كالتالى:

التعليم الصناعى دبلوم السنوات الخمس" الأول، الطالب مصطفى مجدى نبيل محمد، بنسبة نجاح 98.80%، والطالب عبد الله رضا عبد الله عبد الحليم 99.43%، بدبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات، والطالبة رقية رضا نور محمد شعيب 98.57%، والثانى الطالب إسلام علاء السعيد محمد السيد، 98.43%، والطالبة عبير سامى كمال محمد الثانى مكرر، بمجموع درجات 98.43%، والطالب محمد منصور زهرى نادى الأول بمجموع درجات 98.77% بدبلوم التعليم والتدريب المزدوج، والطالبة ميسرة مصطفى حامد خلف الأول بدلوم الإعداد المهنى بمجموع درجات 93.60%.

والطالب يوسف عادل إبراهيم عبد السميع، الأول بدبلوم التكنولوجيا التطبيقية نظام الثلاث سنوات بمجموع درجات 97.71%، وبالنسبة لدبلوم نظام الخمس سنوات، حصلت الطالبة شروق جمال على السيد على الأول بمجموع درجات 85.19%، وشهد حنفى محمود عبد الكريم الأول بدبلوم الفنى الزراعى نظام ثلاث سنوات بمجموع درجات 93.9%، وفاطمة زين يوسف العوضى، الأول بدبلوم التعليم والتدريب المزدوج بنسبة مئوية 96.10%، والطالبة شهد ناصر فتحى عبد العاطى الأول بدبلوم الإعداد المهنى بنسبة مئوية 82.96%.

بالنسبة لأوائل دبلوم الفنى التجارى، الأول الطالبة أسماء زكريا محمد عثمان، بنسبة نجاح 98%، والطالبة ساندى بسام حامد، دبلوم تجارى 5 سنوات الأول بنسبة مئوية، 99.14%، ورنا عبد الله إبراهيم السيد، الثانى بنسبة مئوية، 98.97%.

وبالنسبة لأوائل الدبلوم التجارى، نظام 5 سنوات للتعليم والتدريب المزدوج، الأول الطالبة ندى حربى حسن محمد 98.86%، والأول مكرر، نوال عرفة عبد العال سامبو 98.86%.

وبالنسبة لأوائل التعليم الفندقى، الأول، هاجر أيمن عبد الغنى السيد، بنسبة نجاح 94.6%، والطالبة آلاء ريحان محمد 96.32، بدبلوم الخمس سنوات، وعصام مجدى على محمد، الأول بنسبة نجاح 91.35%، وماجدة سعد نخائيل 88.57% ونوران محمد حسن 88.57%، بدبلوم الثانوى الفندقى نظام الثلاث إعداد مهنى.