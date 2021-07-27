الثلاثاء 27 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات لإصلاح كشافات الإنارة في شوارع زفتى بالغربية

صيانة الاعمدة
صيانة الاعمدة

نفذت رئاسة مركز ومدينة زفتى، بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عددا من قرى المركز بجانب المدينة.

وأشرف على الحملة المهندس محمد سراج، رئيس مركز ومدينة زفتى، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 44 كشافًا وتركيب 11 كشاف جديد فى نطاق عدد من قرى المركز بجانب المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

ونفذت رئاسة مركز ومدينة السنطة، بمحافظة الغربية، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عدد من قرى المركز بجانب المدينة.

وأشرف على الحملة اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 41 كشافًا وتركيب 7 كشافات جديدة فى نطاق عدد من قرى المركز بجانب المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

كما نفذت رئاسة مركز ومدينة بسيون، بمحافظة الغربية، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عددا من قرى المركز بجانب المدينة.

وأشرفت على الحملة منى صالح رئيس مركز ومدينة بسيون، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 30 كشافًا وتركيب 5 كشافات جديدة فى نطاق عددًا من قرى المركز بجانب المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

من جانبه شدد طارق رحمى محافظ الغربية، على متابعة أعمال الصيانة أولًا بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.

وفي إطار منفصل، شدد محافظ الغربية، علي ضرورة التصدى لظاهرة النباشين بالشوارع بكل قوة ومنع أعمالهم التى تسيء للمظهر العام، وكذلك قيام عمال النظافة برفع أى تراكمات قمامة أولاً بأول على مدى الساعة، مشيرًا إلى أنه تم وضع مخطط لتقسيم شوارع الأحياء لرفع مستوى النظافة بها، مطالبًا المواطنين بضرورة التعاون فى الحرص على النظافة العامة بوضع القمامة فى الصناديق والأماكن المخصصة لذلك، وفى الأوقات المحددة، وذلك فى إطار اهتمامات طارق رحمى محافظ الغربية بالارتقاء بمنظومة النظافة.

الطوارئ محافظة الغربية تراكمات قمامة رفع كفاءة الوحدات المحلية النظافه العامة كشافات الإنارة ورفع كفاءة المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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