محافظ بنى سويف يتابع تنفيذ توجيهاته بالطريق الزراعى

شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، على تكثيف أعمال النظافة ورفع أي إشغالات على جانبي الطرق الرئيسية، موجهًا رؤساء المدن لمتابعة ذلك مع رؤساء القرى والمسئولين المعنيين.

كما شدد المحافظ على ضرورة رفع تجمعات القمامة من نقاط التجميع من خلال تقليص المدة التى تتم فيها الرفع، مع ضرورة مراعاة البعد البيئى والاجتماعي بأماكن التجميع التى يتم تخصيصها في بعض المواقع حفاظًا على الحالة العامة للنظافة والبيئة.

جاء ذلك أثناء عودته "اليوم" من جولة ميدانية بمركز ببا، والتي تفقد خلالها عددًا من مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، حيث توقف المحافظ عددًا من المرات أثناء خط سير الجولة ذهاباً وعودة، والتي رافقه فيها: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، العميد عماد الدين عبدالسميع المستشار العسكري للمحافظة، الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وحمد جبر معاون المحافظ، ومنسقو مؤسسة حياة كريمة.

وتابع محافظ بنى سويف ما تم تنفيذه من تكليفات بخصوص تجمع ناتج أعمال حفر الذى كان يعيق الحركة المرورية نهاية شارع صلاح سالم اتجاه مركز ببا، والذى قد لاحظه المحافظ أثناء خط سيره في طريقه إلى مركز ببا، وأمر باتخاذ ما يلزم حياله.

وتم بالفعل رفع تجمع التراب ووضع كردون على الموقع تمهيدًا لرد الشىء لأصله، بعد انتهاء أعمال توصيل خط الغاز الطبيعي، وجارٍ التنسيق مع المقاول منفذ العملية، والذى شدد حياله المحافظ باتخاذ ما يلزم والتنبيه عليه بعدم تكرار هذه المشكلة في باقي الأعمال المسندة إليه.

يذكر أن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قد أمر بإحالة رئيس منطقة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف للتحقيق، وذلك بسبب التراخي في اتخاذ ما يلزم حيال تجمع ناتج حفر لم يتم رفعه بعد انتهاء أعمال توصيل الغاز الطبيعي بالخط المار أمام بنزينة التعاون بنهاية شارع صلاح في اتجاه قرية بني هارون على الطريق المؤدى إلى مركز ببا.