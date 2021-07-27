سياسي سوري: بلادنا تحافظ على شرعيتها واستقلال قرارها

القتال توقف في سوريا، لكن الأزمة مستمرة لسنوات طويلة مع زيادة عوامل انبعاث تنظيم داعش الإرهابي من جديد، ولكن لن تخرج الدول الطامعة من دمشق قبل ما تحصل على تأكيدات بحماية مصالحها الاستراتيجية.

من جانبه، قال عضو مجلس الشعب السوري محمد فواز، إن خسارة أمريكا في سوريا لا يعني أنها خسارة معركة جيش لجيش إنما هي عدم تمكنها من تفكيك مؤسسات الدولة السورية وتحويلها لدولة فاشلة.

وأضاف فواز في تصريح لـ"الدستور" أن سوريا انتصرت بحفاظها على مؤسساتها الشرعية واستقلال قرارها وعدم الانبطاح والرضوخ للتهديدات والتدخلات الأمر الذي يشكل خسارة للمشروع الصهيوأميركي بالهيمنة على شرق المتوسط، وحرمان الأصدقاء الروس من الوصول إلى المياه الدافئة على الشواطئ السورية.

وتابع: “انتصرت سوريا بمحبتها لقائدها الذي ضحى بكل ما يستطيع لإنقاذ الوطن من التشرذم والضياع وثباته على مواقفه الوطنية رغم الضغوط الهائلة التي تعرض لها شخصياً وعائلته الكريمة”.

واختتم تصريحه قائلا: “أنصح الأمريكان أن يقرأوا المشهد السوري بعيون السوريين أنفسهم وليس بعيون العملاء والمضللين الذين اعتمدوا عليهم في تقاريرهم واستخباراتهم”.