الثلاثاء 27 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بنى سويف: مشروعات «حياة كريمة» تتخطى 12 مليار جنيه

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزي ببا وناصر يتجاوز عددها 1600 مشروع في 66 قرية وتوابعها، بتكلفة ستتخطى الـ12 مليار جنيه، حيث يمثل ذلك دفعة كبيرة نحو الارتقاء بجودة ومستوى معيشة المواطنين بقرى بني سويف بشكل خاص وبقرى الريف المصري بصفة عامة، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى الذي يحظى بمتابعة ورعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال لقائه "اليوم" عددًا من القيادات الطبيعية والمواطنين بطنسا بني مالو، والذي عقد بقاعة الوحدة المحلية بالقرية، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، وبلال حبش، نائب المحافظ، والدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة، والعميد عماد الدين عبد السميع المستشار العسكري للمحافظة، ومحمد جبر معاون المحافظ والمحاسب هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، ومنسقى مؤسسة حياة كريمة.

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الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف 

وأشار المحافظ في بداية كلمته إلى جولته التفقدية التي أجراها "اليوم" لمتابعة مشروعات حياة كريمة بمركز ببا، والتي شملت مشروع إنشاء مخزن الأدوية سيتم دعمه بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة ضمن 5 مخازن على مستوى المحافظة بتكلفة تزيد على 180 مليون جنيه، مشيراً إلى أن الإنجازات تسير بمعدلات تنفيذ قياسية،قائلاً : خلال بضعة أشهر نشاهد الآن مشروعات قائمة وبنسب تنفيذ تجاوزت الـ 60% في بعض المشروعات ، وهو ما لم نعهده من قبل.

وقال محافظ بني سويف: تفقدت اليوم مشروع إنشاء المجمعات الخدمية التي ستقدم العديد من الخدمات في مكان واحد بما يوفر الوقت والجهد على المواطنين في القرى ،حيث يجرى إنشاء 6 مجمعات خدمية بالمجالس القروية لمركز ببا،وذلك يعد قفزة في مجال تقديم الخدمات الجماهيرية وفي أماكن قريبة من المواطن في الريف

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الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف 

ودعا المحافظ القيادات الطبيعية والشباب بتوعية المواطنين واطلاعهم على حجم ونوعية الجهود التي تبذلها الدولة، خاصة المشروع الرئاسي لتطوير قري الريف المصري الذي سينقل الريف إلى مستوى غير معهود في مستوى جودة المرافق والخدمات، مؤكداً على أن المشروع هو الأضخم من نوعه الذي يستهدف الريف وتحسين مستوى جودة حياة المواطن البسيط بالقرى، وهو ما يجسد الاهتمام الحقيقي والدراية الكاملة من القيادة السياسية بمستوى معيشة المواطن  البسيط ومتطلبات تحسين جودتها

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الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف 

وشدد المحافظ على أهمية أن يشعر المواطن بأنه شريك في تلك المشروعات الجاري تنفيذها، وأن بلده يتغير وأن ما تم إنجازه خلال حوالي 8 سنوات في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد إنجازاً غير مسبوق، ويؤكد  أن الدولة المصرية سلكت الاتجاه الصحيح وتسير بخطى سريعة ومدروسة نحو التنمية، واتجهت بنجاح من فترة ما قبل ثورة 30 يونيو المجيدة التي شهدت محاولات للتخريب والهدم وتغيير الهوية إلى مرحلة ما بعد الثورة والتي نشاهد الآن فيها التنمية والبناء  وتحسين مستوى معيشة المواطن وأمن واستقرار في كافة ربوع الوطن

بني سويف محافظة الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرة الرئاسية المشروعات

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وائل لطفي

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