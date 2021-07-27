رئيس مركز أشمون: تسليم عدد كبير من المشروعات المقترح تنفيذها ضمن «حياة كريمة»

أكد سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون، بأنة خلال الأيام الماضية تم تسليم عدد كبير من المشروعات المقترحة والتي سيتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز أشمون للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركة المنفذة للمبادرة من مواقع إنشاء المجمعات الزراعية، ومواقع مراكز الشباب وكذا مواقع المركز الصحية سواءً بإنشاء جديد أو تطوير ورفع كفاءة المراكز الموجودة بالفعل.د

وأوضح سرور أيضا أنه تم تسليم عدد كبير من المواقع المقترحة لإنشاء كباري جديدة أو تطوير ورفع كفاءة الكباري الموجودة بالفعل، كما جاري عمل المعاينات لإنشاء محطات معالجة أو تطوير المحطات الموجودة بالفعل ومد خطوط المياه والصرف الصحي للمناطق المحرومة بقرى أشمون وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ورفع مستوى الحياة المعيشية لهم.

من جانبة أكد سرور على المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقري أشمون لتحقيق أقصى استفادة من المبادرة والتدعيم الكامل لمشروعات البنية التحتية بجميع القرى وتذليل كافة العقبات لسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات وتعليمات معالي الوزير إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بسرعة الانتهاء من تسليم جميع المشروعات المقترحة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز أشمون.

وكان قد أكد سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون بأنه تم استئناف العمل بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بقري مركز أشمون بعد إنتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك بالقطاعات المختلفة سواءً في قطاع المياه والصرف الصحي من إنشاء محطات للمياه والصرف الصحي أو تطوير المحطات الموجودة بالفعل، وإنشاء محطات معالجة ومد خطوط المياه والصرف للمناطق المحرومة، كما جاري إستئناف الأعمال بقطاع الأبنية التعليمية سواءً بإنشاء مدارس جديدة أو إنشاء أجنحة داخل المدارس أو برفع كفاءة المدارس الموجودة بالفعل، كما جاري العمل في إنشاء المجمعات الحكومية في في جميع الوحدات المحلية، كما جاري العمل بقطاع الغاز الطبيعي، وأيضا استمرار العمل في تحجير وتبطين الترع، وتسليم المواقع المقترحة لإنشاء وتطوير مراكز الشباب والمراكز الصحية والمجمعات الزراعية.

وأشار سرور إلى أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة تواصل أعمالها بشكل جيد دون أي مشاكل أو معوقات في التنفيذ.

من جانبة أكد سرور علي المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة بقرى أشمون لتحقيق أقصى استفادة من المبادرة والتدعيم الكامل لمشروعات البنية التحتية بجميع القري من خلال المبادرة، وتذليل كافة العقبات لسرعة الانتهاء من التنفيذ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.