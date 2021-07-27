270 مليون جنيه متوسط إيرادات الفنادق بجنوب سيناء والبحر الأحمر خلال أيام العيد

حققت الفنادق بالمقاصد السياحية المختلفة ارتفاعا في الإشغالات الفندقية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تراوحت نسبة الإشغالات بفنادق شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم ما بين 50% إلى 70% وهي النسبة الأعلى للإشغالات طبقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتراوحت سعر الليلة السياحية للغرفة المزدوجة بداية من 1500 جنيه إلى 5000 ألف جنيه حسب درجة نجومية كل فندق.

وقد أشعل الإشغالات خلال أيام العيد الماضي هو إقبال المصريين على المنتجعات السياحية والذى ما زال مستمر حتى الآن، كما وصلت نسبة إشغالات الشاليهات بمنطقة الساحل الشمالي إلى 100%، كما شهد خلال موسم العيد تدفقات من جانب السائحين العرب وخاصة من المملكة العربية السعودية الذين عوضوا غياب السائح الأوروبي.

ووصل متوسط إيرادات الفنادق بمنطقة جنوب سيناء والبحر الأحمر خلال أيام عيد الأضحى، نحو 270 مليون جنيه.

وقالت مصادر لـ"الدستور"، إن هناك استمرار في الإشغالات الفندقية خلال موسم الصيف الحالي، وخاصة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة الأمر الذي سيشهد معه إقبالا من حركة السياحة الداخلية ممثلة في المصريين على المقاصد السياحية المختلفة.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد رفع نسبة إشغالات الفنادق والمطاعم السياحية من 50% إلى 70% من الطاقة الاستيعابية للفنادق والمنشآت السياحية، وذلك مع بداية شهر يوليو الجارى بشرط الحفاظ على الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها داخل الفنادق.